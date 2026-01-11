TFF 3. Lig: Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri: 2 Eskişehirspor: 6
TFF 3. Lig 4. Grup 16. haftasında Eskişehirspor, evinde Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri'ne karşı etkileyici bir performans sergileyerek 6-2 galip geldi. Maçta birçok gol ve heyecan dolu anlar yaşandı.
Stat: Prof. Dr. Fethi Heper
Hakemler: Erhan Kaya, Feyzullah Çimen, Nesim Karenfil
Eskişehirspor: Bora Göymen, Deniz Keskin, Kaan Kahraman, Cem Güzelbay, Ozan İsmail Koç, Tayfun Tatlı, Muhammet Taha Ağdağ (Hasan Şen dk. 73), Kaan Baysal, Akın Akman, Eren Altıntaş (Bünyamin Dalkılıç dk. 58), İsmail Kulet (Batuhan Doğrukıran dk. 85)
Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri: Emir Yusuf Uygun, Furkan Balaban, Ramazan Keskin, Rahmi Anıl Başaran, Gökhan Köseoğlu, Berat Altındiş, Necati Delibaşı, İsmail Bilgin (Gökdeniz Tekin dk. 46), Recep Aydın, Miraç Yağız Altınçayır, Bedirhan Akçay
Goller: Miraç Altınçayır (dk. 40 k.k.), Akın Akman (dk. 42, dk. 90 ve 90+2), Kaan Baysal (dk. 66), Gökdeniz Tekin (dk. 72 k.k.) (Eskişehirspor), Berat Altındiş (dk. 37 pen.), Rahmi Anıl Başaran (dk. 70) (Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri)
Sarı kartlar: Muhammet Taha Ağdağ, İsmail Kulet (Eskişehirspor) - ESKİŞEHİR