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Eskişehirspor'a Stadyum ve Tesis Tahsisi Sağlandı

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AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Atatürk Stadyumu ve Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nin Eskişehirspor'a tahsisinde anlaşma sağlandığını duyurdu. Bu gelişme, Eskişehirspor'un toparlanma sürecindeki önemli bir engeli aşmasına yardımcı olacak.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Atatürk Stadyumu ve Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nin Eskişehirspor'a tahsisi konusunda mutlu sona ulaşıldığını duyurdu.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Atatürk Stadyumu ve Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nin Eskişehirspor'a tahsisi konusunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile anlaşma sağlandığını kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.

Sorunun çözümü konusunda çalışan ve neticeye ulaşan AK Parti Eskişehir Milletvekil Hatipoğlu, "Eskişehir Atatürk Stadyumu ve Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nin Eskişehirspor'umuza tahsisi konusunda, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile anlaşma sağlandı. Böylelikle Eskişehirspor'umuzun toparlanma sürecindeki en büyük engeli, Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın desteğiyle aşmış bulunuyoruz. Kendilerine tüm Eskişehirliler adına teşekkür ediyorum. Eskişehir milletvekili olarak söylüyorum; bu kentin bütün sorunlarını el birliğiyle, dayanışma ile ve hemşehrilik bilinciyle bir bir çözeceğiz. Kent ile ilgili gerekli yatırımlar ve alınması gereken kararlar konusunda görüşmelerimiz çok yönlü şekilde sürüyor. Tamamlandıkça sizlerle de paylaşacağım, sevgili hemşehrilerim" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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