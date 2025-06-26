Eskişehirli Sporcular WAKO Dünya Kupası'ndan 27 Madalya ile Döndü

Eskişehir'den Kick Boks WAKO Dünya Kupası'na katılan Türk sporcular 27 madalya ile geri döndü.

Kick Boks WAKO Dünya Kupası, 14-18 Mayıs 2025 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirildi. Şampiyonaya, Eskişehir'den Reaksiyon Spor Kulübü'nden sporcu katılarak Türkiye'yi temsil etti. Yapılan müsabakalar sonucunda Türk sporcular 5 kupa ile 5 altın, 9 gümüş ve 13 bronz olmak üzere toplam 27 madalya kazandı. Genç sporcuların başarısı Eskişehir'de gurur kaynağı oldu. - ESKİŞEHİR