Eskişehirli Sporcular WAKO Dünya Kupası'ndan 27 Madalya ile Döndü

Eskişehirli Sporcular WAKO Dünya Kupası'ndan 27 Madalya ile Döndü
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Eskişehir'den katılan Reaksiyon Spor Kulübü sporcuları, Antalya'da düzenlenen Kick Boks WAKO Dünya Kupası'nda toplam 27 madalya kazandı. Türk sporcular 5 altın, 9 gümüş ve 13 bronz madalya aldı.

Eskişehir'den Kick Boks WAKO Dünya Kupası'na katılan Türk sporcular 27 madalya ile geri döndü.

Kick Boks WAKO Dünya Kupası, 14-18 Mayıs 2025 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirildi. Şampiyonaya, Eskişehir'den Reaksiyon Spor Kulübü'nden sporcu katılarak Türkiye'yi temsil etti. Yapılan müsabakalar sonucunda Türk sporcular 5 kupa ile 5 altın, 9 gümüş ve 13 bronz olmak üzere toplam 27 madalya kazandı. Genç sporcuların başarısı Eskişehir'de gurur kaynağı oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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