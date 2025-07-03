Eskişehirli Sporcular ANALİG Karate Grup Müsabakaları'nda Başarı Elde Etti
Eskişehir'den katılan dört sporcu, Denizli'de gerçekleştirilen ANALİG Karate Grup Müsabakaları'nda derece elde etti. Doğa Açıkgöz 54 kg'da 1'inciliği, Dicle Dilman +54 kg'da 2'nciliği, Okan Sakarya +60 kg'da 2'nciliği ve Miray Çankaya 50 kg'da 3'üncülüğü kazandı.
Eskişehir'den ANALİG Karate Grup Müsabakaları'na katılım sağlayan 4 sporcu dereceye girdi.
ANALİG Karate Grup Müsabakaları Denizli'de gerçekleştirildi. Katılım sağlayan Eskişehirli sporculardan Doğa Açıkgöz 54 kilogram 1'incisi, Dicle Dilman +54 kilogram 2'ncisi, Okan Sakarya +60 kilogram 2'ncisi ve Miray Çankaya 50 kilogram 3'üncüsü oldu.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Başarılı sporcularımızı ve onları bu zafere taşıyan kıymetli antrenörlerimizi yürekten kutluyoruz" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor