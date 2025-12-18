Haberler

Koruyucu aile yanında yetişen genç sporcudan önemli başarı

Koruyucu aile yanında yetişen genç sporcudan önemli başarı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Koruyucu aile yanında yetişen Mislina, 2026 Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda 3 Türkiye derecesi elde ederek Eskişehir'i gururlandırdı. Genç sporcu, turnuvada yarıştığı kategorilerde önemli başarılar elde etti.

Eskişehir'de koruyucu aile yanında yetişen Mislina isimli genç sporcu, 2026 Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda 3 adet Türkiye derecesi elde etti.

13 Aralık tarihinde başlayan ve 28 Aralık'a kadar devam edecek olan 2026 Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası, Yalova'da gerçekleştiriliyor. Yurt genelinden çok sayıda sporcunun yer aldığı turnuvaya Eskişehir'den Mislina katılım gösterdi. Genç sporcu ilk defa yarıştığı 'Yıldızlar Kategorisi'nde Taicguan 1. Guidin Stili'nde üçüncü, Yelpaze Fan Stili'nde ikinci ve İkili Dulian Stili'nde üçüncü oldu. Toplamda 3 adet Türkiye derecesi elde eden Mislina, başarısıyla Eskişehir'i gururlandırdı. Başarısı dolayısıyla sporcuyu tebrik eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, büyük ailesi olarak ihtiyaç duyduğu her alanda Mislina'nın yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
Deprem bölgesine dev kaynak! Bakan Şimşek 'Tüm zamanların rekoru' diyerek duyurdu

Bakan Şimşek "Tüm zamanların rekoru" diyerek duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev zamma günler kaldı! En düşük ceza 1246 TL olacak

Dev zamma günler kaldı! En az 1246 TL olacak
Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! Sürekli Güllü şarkıları dinletiliyor

Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! "Son ses Güllü çalıyor"
Bakanlık yüzlerce sözleşmeli personel alacak! Tercihler başladı

Bakanlık yüzlerce sözleşmeli personel alacak! Tercihler başladı
Herkesin evinde bulunan temizlik ürünü yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor

Türkiye'de birçok evde kullanılan temizlik ürünü yasaklandı
Dev zamma günler kaldı! En düşük ceza 1246 TL olacak

Dev zamma günler kaldı! En az 1246 TL olacak
Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası

Süper Lig devinden Altay bombası
Venezuela Savunma Bakanı: Ülkeyi her ne pahasına olursa olsun koruyacağız

Savaşın eşiğindeki ülkeden kararlı ses: Ne pahasına olursa olsun...
Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntüleri, TBMM'yi karıştırdı

Özgür Özel'in mezar başındaki skandal görüntüleri, Meclis'i karıştırdı
Çarkıfelek'in hostesi Emel Özkızıltaş'ın son hali görenleri şaşırttı

Çarkıfelek'in hostesiydi! Son hali görenleri şaşırttı
Güllü'nün mal varlığı belli oldu

Güllü'nün mal varlığı, mirasçılarının pek hoşuna gitmeyecek
Türkiye'de en çok konut satılan iller belli oldu! Zirve şaşırtmadı

Türkiye'de en çok konut satılan iller belli oldu! İşte zirvedeki şehir
Kaza yaptıktan sonra alevlere teslim olan tırdaki 2 kişi öldü, taşınan anguslar otobana yayıldı

Alevlere teslim olan tırdaki taşınan anguslar yola saçıldı
Katar'da gözaltına alınmıştı, şimdi adı uyuşturucu operasyonunda! Kim bu Cihan Şensözlü?

Katar'da gözaltına alınmıştı, şimdi adı uyuşturucu operasyonunda!
title