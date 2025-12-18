Koruyucu aile yanında yetişen genç sporcudan önemli başarı

Eskişehir'de koruyucu aile yanında yetişen Mislina isimli genç sporcu, 2026 Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda 3 adet Türkiye derecesi elde etti.

13 Aralık tarihinde başlayan ve 28 Aralık'a kadar devam edecek olan 2026 Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası, Yalova'da gerçekleştiriliyor. Yurt genelinden çok sayıda sporcunun yer aldığı turnuvaya Eskişehir'den Mislina katılım gösterdi. Genç sporcu ilk defa yarıştığı 'Yıldızlar Kategorisi'nde Taicguan 1. Guidin Stili'nde üçüncü, Yelpaze Fan Stili'nde ikinci ve İkili Dulian Stili'nde üçüncü oldu. Toplamda 3 adet Türkiye derecesi elde eden Mislina, başarısıyla Eskişehir'i gururlandırdı. Başarısı dolayısıyla sporcuyu tebrik eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, büyük ailesi olarak ihtiyaç duyduğu her alanda Mislina'nın yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. - ESKİŞEHİR