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Eskişehirli badmintoncu Beren Su Ulus, çift kızlar kategorisinde Avrupa ikincisi oldu

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Eskişehirli badmintoncu Beren Su Ulus, çift kızlar kategorisinde Avrupa ikincisi oldu
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Almanya'daki İşitme Engelliler Gençler Badminton Avrupa Oyunları'nda çift kızlar kategorisinde mücadele eden Eskişehirli milli sporcu Beren Su Ulus, gümüş madalya kazandı. Ulus, dönüşte Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın'ı ziyaret etti.

Almanya'da düzenlenen İşitme Engelliler Gençler Badminton Avrupa Oyunları'nda çift kızlar kategorisinde mücadele eden Eskişehirli milli sporcu Beren Su Ulus, Avrupa ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Badminton Türkiye İşitme Engelliler Şampiyonalarında elde ettikleri derecelerle adından söz ettiren Eskişehirli sporcular Selen Naz Ulus, Ahmet Said Mahmutoğlu ve Beren Su Ulus, gösterdikleri performansın ardından Badminton Milli Takımı'na davet edilerek hazırlık kamplarına katıldı.

Beren Su Ulus kürsüde yer aldı

Milli takım bünyesinde 18-23 Ağustos tarihleri arasında Almanya'da gerçekleştirilen İşitme Engelliler Gençler Badminton Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden Beren Su Ulus, çift kızlar kategorisinde rakiplerini geride bırakarak Avrupa ikincisi oldu ve önemli bir başarıya imza attı.

İl Müdürü Hasan Kalın ile bir araya geldiler

Şampiyona dönüşü milli sporcular Selen Naz Ulus, Ahmet Said Mahmutoğlu ve Beren Su Ulus, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette elde edilen dereceler ve uluslararası müsabaka deneyimleri paylaşılırken, İl Müdürü Kalın sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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