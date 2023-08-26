Eskişehir Havacılık Festivali Gösterileri Nefes Kesti

Eskişehir'in İnönü ilçesinde düzenlenen Türk Hava Kurumu (THK) Havacılık Festivali'nde yapılan gösteri uçuşları büyük beğeni topladı. Türk bayrağı ve Atatürk posteri açan pilotlar, planör uçuşları, microlight ve ultralight uçak gösterileri ve paraşüt takımının atlayışı izleyenler tarafından ilgiyle izlendi. Türkiye'nin tek kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk'ün gösterisi de büyük beğeni topladı. Festivalin finalinde ise THK paramotor gösterisi ve SoloTürk gösterisi yapılacak.

Eskişehir'de havacılık festivali (2)

Eskişehir'in İnönü ilçesinde Türk Hava Kurumu (THK) tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'havacılık festivalinde gösteri uçuşları nefes kesti. Açılış programının ardından Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerince helikopterden atlayıp yapan pilotlar, Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı. THK planör uçuş gösterilerinin ardından ise microlight ve ultralight uçaklarıyla gösteriler büyük beğeni topladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin paraşüt takımı da yaklaşık 8 bin metre yükseğe çıkan helikopterden atlayıp yaparak paraşütlerle indi. Havacılık festivaline katılanlar da bu anları ilgiyle izleyip alkışlarıyla destek verdi. Emniyet Genel Müdürlüğü helikopter gösterisinin ardından Jandarma Çelik Kanatlar adıyla bilinen iki helikopter yaptığı güç manevralarla izleyenleri kendilerine hayran bıraktı.

SEMİN ÖZTÜRK'ÜN GÖSTERİ UÇUŞU BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Türkiye'nin tek kadın akrobasi pilotu olan Semin Öztürk'ün akrobasi uçağıyla yaptığı gösteri ise büyük beğeni topladı. Türkiye'nin ilk akrobasi pilotu olan ve bir süre önce profesyonel uçuşlarını 'emekli' olarak bıraktığını açıklayan Ali İsmet Öztürk, sahnede kızı Semin Öztürk Şener'in yaptığı zor manevraları izleyenlere anlatırken, 'İşte Türk Kadını' ifadeleriyle de gösteri yapan kızına destek verdi. Gökyüzünde uçağından saldığı dumanla kalp şekli çizen Semin Öztürk Şener'in gösterisini izleyenler de cep telefonlarına kaydetti. Gösteri sonunda Öztürk'ten imza almak isteyenler kurulan stantta uzun kuyruklar oluşturdu.

ÖZPALA ULU ÖNDERİMİZ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN İZİNDEN DEVAM EDECEĞİZ

Havacılık festivalinde yer alan Türkiye'nin ilk milli uçağı Hürkuş ise pilot Murat Özpala ile Eskişehir semalarını renklendirdi. Özpala'nın uçurduğu Hürkuş, zor manevralarının yanı sıra alçak irtifadaki gösterisiyle büyük alkış topladı. Pilot Özpala, gösterisinin sonunda telsiz anonsu ile festivale katılanlara seslenerek, Tüm havacılık severlere selamlar. Hürkuş kokpitinden selamlar. Yakında Hürjet var onu da getireceğiz. Ardından da KAAN gelecek. Ok yaydan çıktı. Durmak yok. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden devam edeceğiz. Havacılığımızı en yükseklere taşıyacağız. Gökyüzünden iletiyorum. Gençler istekli. Gençlerimiz için ne gerekiyorsa yapmak gerekiyor ifadelerini kullandı.

Türk Hava Kurumu'nun Eskişehir'de düzenlediği Havacılık Festivali'nin ilk günü THK paramotor gösterisiyle tamamlandı. Yarın da devam edecek olan festivalin finalinde Semin Öztürk Şener'in yanı sıra Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı SoloTürk gösteri yapacak. (DHA)