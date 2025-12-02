Haberler

Eskişehir'de Futbol Maçında Hakeme Saldırı: İki Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Eskişehir'de 1'inci Amatör Küme'de oynanan Birlikspor-Eskişehir Kolej maçında hakem M.E.'ye saldıran futbolcu H.Y.U. ve babası E.U. tutuklandı. Maç sırasında hakem kararına sinirlenen futbolcu hakeme vurdu, babası ise hakemle arbede yaşadı.

Eskişehir'de, 1'inci Amatör Küme'de oynanan karşılaşmada hakemi darbeden futbolcu ile kulüp yöneticisi babası tutuklandı.

Üniversite Evleri Futbol Sahası'nda oynanan Birlikspor- Eskişehir Kolej maçının ikinci yarısında bir pozisyon sonrası hakem M.E, Birliksporlu futbolcu H.Y.U'ya kırmızı kart gösterdi. Duruma sinirlenen H.Y.U, hakeme kafasıyla vurdu.

Futbolcu H.Y.U'nun forma giydiği takımın yöneticisi olan baba E.U. da kulübeden çıkarak hakemle arbede yaşadı.

Burnundan yaralanan hakem M.E, maçı erteledi.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle sona eren kavganın ardından futbolcu H.Y.U. ile babası E.U. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kulüp yöneticisi baba E.U. ile futbolcu H.Y.U, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Spor
