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Eskişehir'de Cumhuriyet Bayramı futbol müsabakaları Üniversite Evleri'nde sona erdi

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Eskişehir'de Cumhuriyet Bayramı futbol müsabakaları Üniversite Evleri'nde sona erdi
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Cumhuriyetin 103. yılı kutlamaları kapsamında Eskişehir'de düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel futbol müsabakaları sona erdi. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Üniversite Evleri Sahası'nda yapılan etkinlikte sporcular centilmence mücadele etti.

Cumhuriyetin 103. yılı kutlamaları kapsamında Eskişehir'de düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel futbol müsabakaları sona erdi.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinlik, Üniversite Evleri Sahası'nda yapıldı. Sporcuların centilmence mücadele ettiği karşılaşmalar renkli görüntülere sahne olurken, müsabakalarda Cumhuriyet coşkusu en üst seviyede yaşandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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