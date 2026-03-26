Eskişehir'de Türkiye-Romanya maçı parka kurulan dev ekrandan izlendi

Eskişehir'de A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde oynadığı Romanya maçı, Dede Korkut Parkı'nda dev ekrandan izlendi. Vatandaşlar, milli takıma destek vermek için bir araya gelirken, coşkulu anlar yaşandı.

Eskişehir'de vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile oynadığı karşılaşmayı Dede Korkut Parkı'nda dev ekrandan izledi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığınca parka kurulan çadırdaki dev ekrandan karşılaşmayı izlemeye gelen vatandaşlar, milli takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

Karşılaşma öncesi İstiklal Marşı'nı büyük bir coşkuyla okuyan çok sayıda kişi, parkta milli maçın heyecanını birlikte yaşadı.

Milli takım forması giyen katılımcılar, ellerindeki Türk bayraklarıyla karşılaşmayı izledi.

Ay-yıldızlı taraftarlar maç boyunca A Milli Futbol Takımı'nı destekledi.

Bazı taraftarlar ise maça olan büyük ilgi nedeniyle alana girmekte zorlandı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı

Eski AK Parti Milletvekili hakkında tutuklama kararı
Haberler.com
500

Kız öğrenci, tartıştığı akranını yere yatırıp ayağıyla yüzüne bastı

Gençlik nereye gidiyor böyle?

İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir? Babası İstanbul'un göbeğindeki camide imam

İntihar eden fenomenin babasıyla ilgili gerçek şaşırttı

Lucas Torreira'nın Beşiktaş Stadyumu'nda çekildiği fotoğrafa beğeni yağıyor

Beşiktaş Stadyumu'nda çekildiği fotoğrafa beğeni yağıyor
Trump'tan, 'İran savaşı feci bir hata' diyen Steinmeier'e yanıt

Trump, Avrupa'nın lokomotifiyle köprüleri atıyor! Yanıtı sert oldu
Kız öğrenci, tartıştığı akranını yere yatırıp ayağıyla yüzüne bastı

Gençlik nereye gidiyor böyle?

Küçük kızı defalarca kırbaçladı

Sınıfta insanlık dışı görüntüler
İslam Memiş, altın yatırımcısını bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti

İslam Memiş, altın yatırımcısını bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti