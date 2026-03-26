Eskişehir'de Türkiye-Romanya maçı parka kurulan dev ekrandan izlendi

Eskişehir'de vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile oynadığı karşılaşmayı Dede Korkut Parkı'nda dev ekrandan izledi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığınca parka kurulan çadırdaki dev ekrandan karşılaşmayı izlemeye gelen vatandaşlar, milli takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

Karşılaşma öncesi İstiklal Marşı'nı büyük bir coşkuyla okuyan çok sayıda kişi, parkta milli maçın heyecanını birlikte yaşadı.

Milli takım forması giyen katılımcılar, ellerindeki Türk bayraklarıyla karşılaşmayı izledi.

Ay-yıldızlı taraftarlar maç boyunca A Milli Futbol Takımı'nı destekledi.

Bazı taraftarlar ise maça olan büyük ilgi nedeniyle alana girmekte zorlandı.