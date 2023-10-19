Eskişehir'de düzenlenen 2023-2024 Sezonu Voleybol Genç Kızlar İl Birinciliği Kupa Töreni, Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan'ın katılımıyla gerçekleşti. Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü birincilik elde ederek Türkiye Şampiyonası'nda Eskişehir'i temsil etmeye hak kazandı.

Eskişehir'de 2023-2024 Sezonu Voleybol Genç Kızlar İl Birinciliği Kupa Töreni, Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Eskişehir'de 2023-2024 Sezonu Voleybol Genç Kızlar İl Birinciliği Kupa Töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan da katıldı. Törende birinciliği alan Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü, Eskişehir'i Türkiye Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazandı. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü sezonu 2'nci sırada tamamlarken, Meryem Boz Spor Kulübü ise 3'üncü sırada yer aldı. - ESKİŞEHİR