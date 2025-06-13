Eski takım arkadaşı Arda Güler için konuştu: Yüzü masum ama çakal

Eski takım arkadaşı Arda Güler için konuştu: Yüzü masum ama çakal
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İran ekibi Persepolis'te forma giyen Serdar Dursun, Fenerbahçe döneminden takım arkadaşı olan Arda Güler hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Dursun, "Arda'nın çok gözü açık, öz güvenli, çakal bir karakteri var. Yüzü masum ama içi tecrübeli. Hiçbir şeyden korkmayan ve sorumluluk almak isteyen bir karakter" dedi.

İsmail Kartal'ın başında olduğu İran takımı Persepolis'te forma giyen Fenerbahçe'nin eski yıldızı Serdar Dursun Fanatik'e açıklamalarda bulundu.

Serdar Dursun'un açıklamalarından ön plana çıkanlar şu şekilde:

"A MİLLİ TAKIM'DA FORVETİMİZ YOK"

Benim her zaman hedefim, A Milli Takım'da olmak. Şu anda kadroda bir forvetimiz yok. Forvetler arasında oynayan bir ben varım son 4 aylık periyotta. Açıkçası bekledim çağırılmayı. İlk 11 olmasa bile son 10 dakika ve 20 dakika mutlaka katkı sağlardım. Dünya Kupası'na daha 1 yıl var. İnşallah eylül ayından itibaren ben de orada olurum. Hedefim seneye milli takımla Dünya Kupası'nda olmak. Montella'yla konuşuyorum. Bana çalış, yaşın daha genç diyor. Milli takıma gitmek istemeyen bazı oyuncular olabiliyor ama ben hep orada olmak istiyorum.

Eski takım arkadaşı Arda Güler için konuştu: Yüzü masum ama çakal

FENERBAHÇE'YE TRANSFERİ

Türkiye'ye aslında gelmek istemiyordum. Türkiye'de hakkın yenir görüşü hakim. Daha çok isimli oyuncular oynuyor. Taraftarlar da bunu istiyor. Union Berlin'e transfer olacaktım tam. Hava alanındaydım. Ali Koç beni arayınca, Fenerbahçe'de oynamak istemez misin? deyince aklım kaydı. Union Berlin tarafına da yalan söylemek zorunda kaldık. Haklarını helal etsinler. Başka takım olsa yapmazdım ama Fenerbahçe benim çocukluk hayalimdi. İyi ki de yapmışım.

"ÇAKAL BİR KARAKTERİ VAR"

Arda'yı ilk gördüğüm gün, bana anlatıyorlardı onu. Ben de bir oyuncuyu gördüğümde, bir iki dakikada anlayabiliyorum. Yürümesinden bile anlıyorum özelliğini. Arda'nın çok gözü açık, çok öz güvenli, hani böyle 'çakal' bir karakteri var. Aslında, yüzü çok masum durur ama içi tecrübeli. Hiçbir şeyden korkmayan ve sorumluluk almak isteyen bir karakter. Çok ekstra çalışırdı. Her gün şut atardı. Şimdi vücuda da çok iyi.

Önemli olan şu anda üstüne koyması. İlk şutunda, onun iyi bir futbolcu olduğunu anladım. Onda o ışığı gördüm. Önemli olan baskı hızını geliştirmesi lazım. Zaten üst düzey seviyede baskı hızı lazım, zaten Ancelotti bu yüzden oynatmıyordu.

İnşallah bunları da geliştirirse daha iyi bir futbolcu olacak. Zaten en iyi yerde. Xabi Alonso, belki onu 8 veya 10 numara pozisyonunda oynatır. Gerçi İrfan Can ve Mesut Özil'den kanat oynama özelliğini de kaptı. Bence Alonso döneminde daha çok oynayacak.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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