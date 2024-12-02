Eski PFDK Başkanı Av. Hüseyin Karaahmetoğlu'ndan Türk futboluna eleştiriler ve öneriler

Eski spor yöneticisi ve PFDK Başkanı Av. Hüseyin Karaahmetoğlu, Türk futbolunun güncel sorunlarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özellikle müsabaka sonrası yöneticilerin hakemleri ve Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) hedef alan açıklamalarını eleştiren Karaahmetoğlu, bu durumun Türk futbolunun marka değerine ciddi zararlar verdiğini belirtti.

"HAKEMLER GÜNAH KEÇİSİ YAPILIYOR"

Karaahmetoğlu, yenilen takımların yöneticilerinin, başarısızlıklarını hakemler ve MHK üzerinden TFF'ye yüklemeye çalıştıklarını ifade etti. Bu tür söylemleri "algı yönetimi" olarak nitelendiren Karaahmetoğlu, "Türk futbolu, iş bilmez yöneticilerin hakemleri hedef tahtasına koyduğu ve bu yolla başarısızlıklarını örtmeye çalıştığı bir dönemde. Bu durum Türk futbolunun ilerlemesine değil, gerilemesine sebep oluyor" dedi.

"GENÇ HAKEMLER DESTEKLENMELİ"

Eski bir futbol yöneticisi olarak, mevcut TFF'nin adalet arayışını yakından takip ettiğini belirten Karaahmetoğlu, hakemler ve MHK'ye yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Mevcut MHK'nın, geçmişte oluşan gruplaşmaları ve kirli bağlantıları ortadan kaldırmak için genç hakemlerle çalışmaya başlamasını "Türk futbolunun kurtuluş reçetesi" olarak tanımladı.

Genç hakemlerin desteklenmesi gerektiğini ifade eden Karaahmetoğlu, "Televizyonlarda yorumculuk yapan eski hakemlerin, genç hakemlerimize destek olması şart. Onların gelişimine katkı sağlamak, Türk hakemliğinin altın çağını yeniden yakalamasını sağlayacaktır" diye konuştu.

"FUTBOL YÖNETİCİLERİNİN KALİTESİ DÜŞMÜŞ DURUMDA"

Günümüzde birçok kulüp yöneticisinin futbolla ilgisiz kişilerden oluştuğunu dile getiren Karaahmetoğlu, bu durumun kulüplerin ekonomik olarak iflas etmesine yol açtığını belirtti. "Futbol yöneticiliği, iş insanlarının ticari faaliyetlerini sürdürdüğü bir alan haline geldi. Bu nedenle kulüpler başarısız transfer politikaları ile borç batağına sürükleniyor ve hesap vermeden bu yöneticiler görevlerini bırakıyor" dedi.

"TFF'NİN MÜCADELESİ DESTEKLENMELİ"

Karaahmetoğlu, geçmişte TFF yönetimlerinde ve MHK'de oluşan adaletsizliklerin mevcut TFF tarafından temizlenmeye çalışıldığını söyledi. Bu çabaların Türk futbolu için önemli olduğunu vurgulayan Karaahmetoğlu, algı operasyonlarıyla TFF'nin ve MHK'nin yıpratılmasının "Türk futboluna ihanet" olacağını dile getirdi.

"KAVGASIZ BİR LİG İÇİN İŞ BİLEN YÖNETİCİLERE İHTİYAÇ VAR"

Türk futbolunun sadece iki ya da üç takımdan oluşmadığını vurgulayan Karaahmetoğlu, futbolun iş insanları yerine, futbolun içinden gelen yöneticiler tarafından yönetilmesi gerektiğini belirtti. "Eğer futbol yöneticileri futboldan ve futbol ekonomisinden anlayan kişilerden oluşursa, Türk kulüpleri daha sağlıklı transfer politikaları yürütebilir ve ekonomik sorunlardan uzak kalabilir" dedi.

Karaahmetoğlu, Türk futbolunun daha kaliteli bir yönetim anlayışına kavuşması gerektiğini ve başarısızlıkların faturasını TFF ile hakemlere kesmenin bırakılması gerektiğini ifade ederek sözlerini noktaladı.