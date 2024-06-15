Üye Girişi
Haberler

Trabzonspor'un eski futbolcusu Kevin Campbell hayatını kaybetti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Premier Lig ekipleri Arsenal ve Everton'da forma giyen eski İngiliz futbolcu Kevin Campbell, 54 yaşında hayatını kaybetti. Bir dönem Trabzonspor'da oynayan Campbell, Arsenal forması giydiği dönemde birçok şampiyonluk yaşamıştı.

Bir dönem Trabzonspor forması da giyen eski futbolcu Kevin Campbell, 54 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü futbolcu, 2 hafta önce ciddi bir rahatsızlıktan dolayı hastaneye kaldırılmış ancak hastalığı açıklanmamıştı.

HASTALIĞA YENİK DÜŞTÜ

Ünlü futbolcunun ölüm haberinden sonra Arsenal Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Eski forvet oyuncumuz Kevin Campbell'ın kısa süren bir hastalığın ardından hayatını kaybettiğini öğrenmekten büyük üzüntü duyuyoruz. Kevin kulüpteki herkes tarafından çok seviliyordu. Huzur içinde uyu." ifadeleri kullanıldı.

Eski İngiliz futbolcu Kevin Campbell hayatını kaybetti

TRABZONSPOR'DAN TAZİYE MESAJI

Trabzonspor'un X hesabından yapılan paylaşımda da "1998-1999 sezonunda formamızı giyen eski futbolcumuz Kevin Campbell'ın vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Kevin Campbell, kulübümüz için sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda büyük bir değerdi. Onun sahadaki performansı ve Trabzonspor'umuza kattığı enerji, taraftarlarımızın kalbinde her zaman özel bir yer tutacaktır. Bu acı kayıp karşısında, başta Campbell ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" denildi.

Eski İngiliz futbolcu Kevin Campbell hayatını kaybetti

18 MAÇTA 5 GOL

Campbell, Arsenal forması giydiği dönemde lig, Lig Kupası, Federasyon Kupası ve Kupa Galipleri Kupası şampiyonlukları yaşamıştı. 1998-99 sezonunda Trabzonspor'a transfer olan Campbell, 18 maçta 5 gol atarken, ara transferde Everton'a gitmişti.

Eski İngiliz futbolcu Kevin Campbell hayatını kaybetti

Eski İngiliz futbolcu Kevin Campbell hayatını kaybetti

Kaynak: AA / Spor

Kevin Campbell Futbol Spor Güncel Haberler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı

 İndirim sinyali mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz sözleri kafa karıştırdı

İndirim sinyali mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz sözleri kafa karıştırdı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar

Bakmadan Geçme

Macaristan - İsviçre maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Macaristan - İsviçre maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? TRT 1 internetten neden izleyemiyorum, TRT 1 çöktü mü? #129300 Macaristan - İsviçre maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Macaristan - İsviçre maçı ne oldu? #9917 TRT 1 neden çekmiyor, TRT 1 sorun mu var? Macaristan - İsviçre maçı CANLI izle! (EURO 2024) Macaristan - İsviçre EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir? MasterChef Soykan kimdir? İcardi'ye benzeyen MasterChef yarışmacısı kim? Yurtdışında bayram namazı saat kaçta kılınıyor? Almanya, Fransa, İngiltere...? Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? İl il bayram namazı saatleri belli oldu! Kurban Bayramı tebrik mesajları 2024! Kurban Bayramı Mesajları kısa ve öz 2024: Kısa ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları! Kurban Bayramı mesajları! Whatsapp, Facebook ve Instagram için Kurban Bayramı mesajları! En güzel ve anlamlı resimli Kurban Bayramı mesajları! Bayram mesajları kısa anlamlı, en güzel bayram mesajları neler 2024? Dualı, ayetli, resimli Kurban Bayramı mesajları, sözleri! Kurban Bayramı mesajları 2024: En güzel resimli bayram mesajları İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 15 Haziran Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Güldür Güldür final mi yapıyor? 15 Haziran Cumartesi Güldür Güldür final mi bitti mi? #128250
Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor? Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı

Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor? Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı
500

Yorumlar (2)

Oytun Ulu:

Allah rahmet eylesin …

10
2
yanıtYanıtla
arif dokur:

Bir insan ölmüş ve birisi gayet insanca Allah rahmet eylesin yorumu yazmış. Birileri de bu yoruma olumsuz like atmış. Rahmeti de Allah'ın işini de daha iyi biliyorlar sanırım. Bitmediniz bir türlü

yanıt0
yanıt0
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title