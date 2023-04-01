O eski halinden eser yok şimdi! 4 golde de aynı hatayı yapan Uğurcan'a tepkiler çığ gibi

Bu sezon eski görüntüsünden hayli uzak olan Trabzonspor'un yıldız kalecisi Uğurcan Çakır, 4-3 kaybedilen Kayserispor maçındaki performansıyla taraftarı adeta çileden çıkardı. Yenilen 4 golde de hareketsiz kalan Uğurcan hem statta hem sosyal medyada tepki gördü.

Spor Toto Süper Lig'in 27.haftasında Trabzonspor sahasında Kayserispor ile kozlarını paylaştı. 7 golün atıldığı nefis düelloyu konuk ekip Kayserispor 4-3 kazandı.

İlk gol

TAKIM ISLIKLANDI

Bordo-Mavili takımda tüm futbolcular maçın son bölümünde yoğun tepki gördü. En sert tepkiyi ise Yusuf Yazıcı aldı.

İkinci gol

ESKİYİ MUMLA ARATIYOR

Trabzonspor'la şampiyonluk yaşayan ve dünya devlerini peşine takan kaptan Uğurcan, bu sezon eski görüntüsünden oldukça uzak. 25 yaşındaki kalecinin Kayserispor maçındaki performansı ise bardağı taşıran olay oldu.

Üçüncü gol

ÇARESİZCE İZLEDİ

Kayserispor, kaleye attığı 4 isabetli şutta 4 gol buldu. Uğurcan'ın penaltı ve diğer 3 golde hareketsiz kalması, performansının özeti oldu. Son bölümde ıslıklanan Uğurcan'a, sosyal medyada da çok sert eleştiriler yöneltildi.

Dördüncü gol

İşte Uğurcan için yapılan yorumlar: