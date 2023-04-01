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O eski halinden eser yok şimdi! 4 golde de aynı hatayı yapan Uğurcan'a tepkiler çığ gibi

Spor Haberleri

Bu sezon eski görüntüsünden hayli uzak olan Trabzonspor'un yıldız kalecisi Uğurcan Çakır, 4-3 kaybedilen Kayserispor maçındaki performansıyla taraftarı adeta çileden çıkardı. Yenilen 4 golde de hareketsiz kalan Uğurcan hem statta hem sosyal medyada tepki gördü.

Spor Toto Süper Lig'in 27.haftasında Trabzonspor sahasında Kayserispor ile kozlarını paylaştı. 7 golün atıldığı nefis düelloyu konuk ekip Kayserispor 4-3 kazandı.

Eski halini mumla arattı! 4 golde de aynı hatayı yapan Uğurcan'a tepkiler çığ gibiİlk gol

Bordo-Mavili takımda tüm futbolcular maçın son bölümünde yoğun tepki gördü. En sert tepkiyi ise Yusuf Yazıcı aldı.

Eski halini mumla arattı! 4 golde de aynı hatayı yapan Uğurcan'a tepkiler çığ gibiİkinci gol

Trabzonspor'la şampiyonluk yaşayan ve dünya devlerini peşine takan kaptan Uğurcan, bu sezon eski görüntüsünden oldukça uzak. 25 yaşındaki kalecinin Kayserispor maçındaki performansı ise bardağı taşıran olay oldu.

Eski halini mumla arattı! 4 golde de aynı hatayı yapan Uğurcan'a tepkiler çığ gibiÜçüncü gol

Kayserispor, kaleye attığı 4 isabetli şutta 4 gol buldu. Uğurcan'ın penaltı ve diğer 3 golde hareketsiz kalması, performansının özeti oldu. Son bölümde ıslıklanan Uğurcan'a, sosyal medyada da çok sert eleştiriler yöneltildi.

Eski halini mumla arattı! 4 golde de aynı hatayı yapan Uğurcan'a tepkiler çığ gibiDördüncü gol

İşte Uğurcan için yapılan yorumlar:

Eski halini mumla arattı! 4 golde de aynı hatayı yapan Uğurcan'a tepkiler çığ gibi

Eski halini mumla arattı! 4 golde de aynı hatayı yapan Uğurcan'a tepkiler çığ gibi

Eski halini mumla arattı! 4 golde de aynı hatayı yapan Uğurcan'a tepkiler çığ gibi

Eski halini mumla arattı! 4 golde de aynı hatayı yapan Uğurcan'a tepkiler çığ gibi

Eski halini mumla arattı! 4 golde de aynı hatayı yapan Uğurcan'a tepkiler çığ gibi

Eski halini mumla arattı! 4 golde de aynı hatayı yapan Uğurcan'a tepkiler çığ gibi

Eski halini mumla arattı! 4 golde de aynı hatayı yapan Uğurcan'a tepkiler çığ gibi

Eski halini mumla arattı! 4 golde de aynı hatayı yapan Uğurcan'a tepkiler çığ gibi

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Trabzonspor Spor Haberler

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