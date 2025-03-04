Eski halinden eser yok! İşte Messi'nin yeni tarzı
Dünya futbol tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Lionel Messi, bu kez saç stiliyle gündeme geldi. Kariyerine MLS'te Inter Miami takımında devam eden Messi, saçlarını uzatarak yeni bir tarz denedi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar kısa sürede büyük ilgi gördü.
Kariyerine MLS'te Inter Miami takımıyla devam eden dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi bu kez yeni saç stiliyle gündemde.
SAÇ STİLİNİ DEĞİŞTİRDİ
Yıllardır birbirinden farklı saç modellerini deneyen Messi bu sefer saçlarını uzatmaya başladı. Sosyal medyadan yansıyan fotoğraflarda Messi'nin uzattığı saçlarını ortadan ikiye ayırdığı da görüldü.
İşte Messi'nin yeni tarzı;