Eski halinden eser yok! İşte Messi'nin yeni tarzı

Kariyerine MLS'te Inter Miami takımıyla devam eden dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi bu kez yeni saç stiliyle gündemde.

SAÇ STİLİNİ DEĞİŞTİRDİ

Yıllardır birbirinden farklı saç modellerini deneyen Messi bu sefer saçlarını uzatmaya başladı. Sosyal medyadan yansıyan fotoğraflarda Messi'nin uzattığı saçlarını ortadan ikiye ayırdığı da görüldü.

İşte Messi'nin yeni tarzı;