Eski Hakemler Amatör Futbol Turnuvasında Görev Aldı

Eski hakemler Ahmet Çakar ile Deniz Ateş Bitnel, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen amatör futbol turnuvasının finalinde görev aldı.

Nenehatun Stadı'nda oynanan amatör takımların "Major Lig" final karşılaşmasında "Darıca Dinamo" ile "Gebze United" takımları karşı karşıya geldi. Maçta Bitnel hakem olarak görev yaparken, Çakar da yorumcu ve gözlemci olarak sahadaydı.

Çakar, gazetecilere, Darıca'daki organizasyona davet edilmekten memnuniyet duyduğunu dile getirerek, Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda beraberliğin yettiğini, İspanya'yı deplasmanda yenmenin kolay olmadığını ifade etti.

Bitnel ise sık sık bu tür organizasyonlarda yer aldığını belirterek, milli takımın play-off'a kaldıktan sonra seri başı olacağını ve rahatlıkla Dünya Kupası'na gidebileceğini söyledi.

Karşılaşmayı, Darıca Belediye Başkanvekili Kazım Güngör, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ramazanoğlu, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar ve Gebze Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri Nadir Yıldırım da izledi.

Normal süresi 1-1 tamamlanan müsabakayı, penaltı atışları sonucu "Gebze United" 4-2 kazanarak kupanın sahibi oldu.