Eski Galatasaraylı yıldız Sneijder'in kendisini ikna ettiğini söyleyen Mertens'ten olay itiraf - Haberler

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Eski Galatasaraylı yıldız Sneijder'in kendisini ikna ettiğini söyleyen Mertens'ten olay itiraf

Galatasaray, Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı kadrosuna kattı. İstanbul'a geldikten sonra açıklama yapan Mertens, "Sneijder'in görüşü benim için önemli rol oynadı. Onu aradım ve 'Hiç durma, hemen git' dedi" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray, dün gece saatlerinde Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı aynı uçakla İstanbul'a getirdi. Yıldız futbolcular kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

"SNEIJDER'İN GÖRÜŞÜ ÖNEMLİ ROL OYNADI"

Transfer sürecinden bahseden 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu Dries Mertens, "Sneijder'in görüşü benim için önemli rol oynadı. Onu aradım ve "Hiç durma, hemen git" dedi. Kulübün projesi ilgimi çekti. Burada yapılabilecekler hoşuma gitti ve zor bir karar olmadı" dedi.

Eski Galatasaraylı yıldız Sneijder'in kendisini ikna ettiğini söyleyen Mertens'den olay itiraf

LUCAS TORREIRA'DAN İLK SÖZLER

Transfer süreci hakkında konuşun yıldız orta saha oyuncusu, "Muslera'nın desteği beni çok mutlu etti. Ailemin buraya sıcak bakması da etkendi. Yöneticiler çok istedi. Taraftarın coşkusu beni heyecanlandırdı. Bunların tümü bir araya gelince burayı seçmek zor olmadı" ifadelerini kullandı.

Eski Galatasaraylı yıldız Sneijder'in kendisini ikna ettiğini söyleyen Mertens'den olay itiraf

Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

Lucas Torreira Dries Mertens Galatasaray Spor Haberler

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