Eski Galatasaraylı Riera hayatının şokunu yaşadı! Tarih yazdığı sezon sonunda görevden aldılar

Galatasaray'ın eski yardımcı antrenörü Albert Riera, Olimpija Ljubljana ile yaşadığı ilk teknik direktörlük deneyiminde iki kupa kazandı. Ancak Sloven ekibinin başkanı sürpriz bir kararla, gelen başarılara rağmen İspanyol çalıştırıcı ile yollarını ayırdı.