Eski Galatasaraylı Riera hayatının şokunu yaşadı! Tarih yazdığı sezon sonunda görevden aldılar
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Galatasaray'ın eski yardımcı antrenörü Albert Riera, Olimpija Ljubljana ile yaşadığı ilk teknik direktörlük deneyiminde iki kupa kazandı. Ancak Sloven ekibinin başkanı sürpriz bir kararla, gelen başarılara rağmen İspanyol çalıştırıcı ile yollarını ayırdı.
Sloven ekibi Olimpija Ljubljana, takıma iki kupa kazandıran teknik direktör Albert Riera ile yolları ayırdı.
2 KUPA KAZANDI SONU KÖTÜ OLDU
Galatasaray'ın eski yardımcı antrenörü Albert Riera, bu sezon ilk teknik direktörlük deneyimini Sloven takımı Olimpija Ljubljana ile yaşadı. İspanyol çalıştırıcı büyük başarı yakalayarak kulübe iki kupa kazandırdı. Ancak beklemediği bir son yaşadı.
YOLLARI AYIRDILAR
Olimpija Ljubljana Başkanı Adam Delius, Albert Riera ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Lig ve kupada şampiyonluk yaşayan İspanyol çalıştırıcı, Sloven ekibine imza atmadan önce 2 sene Galatasaray'da yardımcı antrenörlük yapmıştı.
#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı?— Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023