Eski Galatasaraylı kupa finalinde kavga etti

Süper Lig devi Galatasaray'ın eski yıldızı Albert Riera'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Celje'nin, FC Koper'i yenerek Slovenya Kupası'nı kazandığı maçın ardından ortalık karıştı.

MAÇ SONU KAVGA ÇIKTI

Celje, Slovenya Kupası finalinde FC Koper'i 4-0 yenerek şampiyon olurken maçın ardından çıkan kavga karşılaşmanın önüne geçti. Maçın son düdüğünün ardından Albert Riera, rakip takımın yedek kulübesine doğru sinirli bir şekilde yürürken, Koper'in teknik direktörü Slavisa Stojanovic'in yardımcısı Savo Pavicevic'in saldırısına uğradı. Pavicevic, Riera'ya tekme atarken araya girenler olayın büyümesini önledi.

"ÖZÜR DİLEMEK İSTİYORUM"

İspanyol teknik adam, maç sonrasında yaptığı açıklamada yaşanan kavga nedeniyle özür diledi ve, "Dün gece kupayı kazandıktan sonra verdiğim tepkiden dolayı kulübümden, başkanım Valeriy Kolotil'den, oyuncularımdan ve taraftarlarımdan özür dilemek istiyorum. Ayrıca Koper'den şahsen özür dilemek istiyorum. Kulübe ve tarihine, taraftarlarına, oyuncularına ve en önemlisi başkanına. Dün yaşanan olayın kariyerimde bir daha asla tekrarlanmayacağına söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

Sloven medyasında kendisi hakkında çıkan haberlere ise tepki gösteren Riera, sözlerini "Maalesef, içinde bulunduğumuz sezonda, NK Celje'nin her önemli maçı öncesi medya, kulüpteki geleceğim ve devamlılığım hakkında şüpheler ve yanlış bilgiler yayıyor. Hiçbir antrenör benim maruz kaldığım kadar medya zulmüne maruz kalmadı. Dün de durum farklı değildi. Maçtan birkaç saat önce şahsıma yönelik hakaret içeren kötü niyetli mesajlar gelmeye başladı. Ama bu paylaşımlar kişilerin huzursuzluk yaratma isteğinin veya takımımın başarısına duyulan kıskançlığın ürünü bile olsa, bu benim duygularımı sportmenlik dışı bir şekilde göstermem için bir bahane olamaz" diyerek tamamladı.

"EN BÜYÜK PALYAÇO"

FC Koper cephesinden ise yaşanan olaylar nedeniyle Albert Riera'ya sert tepki geldi. Sloven kulübünden yapılan açıklamada, İspanyol teknik adam hakkında, "Yasak maddelerin etkisi altındaymış gibi davranan dengesiz görünen bir adamla karşı karşıya olduğumuzu tüm Slovenya çoktan fark etmiştir. İşte tam da bu yüzden FC Koper kendini Albert Riera adlı sirkten açıkça arındırıyor ve kendisi de en büyük palyaço" ifadelerine yer verdi.