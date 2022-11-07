Eski Galatasaraylı, Dünya Kupası'na gideceğini öğrenince hüngür hüngür ağladı

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve şu an Sevilla'da top koşturan Alex Telles, Brezilya Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda olduğunu öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Deneyimli futbolcu büyük mutluluğunu o an yanında bulunan eşiyle paylaştı.