Eski futbolcular Üsküdar Belediyesi etkinliğinde buluştu

Türk futboluna hizmet etmiş eski futbolcular, Üsküdar Belediyesi'nin amatör spor kulüplerine destek için düzenlediği şöhretler maçı etkinliğinde buluştu.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in ev sahipliği yaptığı etkinlikte, eski futbolcular Rüştü Reçber, İbrahim Toraman, Hami Mandıralı, Yattara, Şenol Yavaş, Evren Turhan, Orhan Kaynak, Orhan Çıkrıkçı, Gökhan Dinç ve Ender Alkan, Beylerbeyi Stadı'ndaki özel maçta bir araya geldi.

Başkan Türkmen'in başlama vuruşunu yaptığı 1 saatlik maçta, eski futbolculardan oluşan mavi ve beyaz takımlara, teknik direktörler Giray Bulak ile Güvenç Kurtar da antrenör olarak eşlik etti.

Çekişmeli geçen ve mavi takımın beyaz takımı 7-5 yendiği maçtan sonra futbolcular, amatör spor kulüplerine yönelik malzeme dağıtım törenine katıldı.

Hami Mandıralı: "Güzel bir nostalji yaptık"

Etkinlikle ilgili AA muhabirine konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, harika bir maç olduğunu ve Türk futbolunun efsane isimlerini ağırlamaktan mutlu olduğunu belirterek, "Hem bir taraftan amatör kulüplerimize, çocuklarımıza spor malzemesi yapıyoruz hem de şöyle bir nostalji yaptık." dedi.

Başkan Türkmen, futbolcu performanslarını da överek, "Hami ve diğer arkadaşlarımızı şu an Süper Lig'de kafaya oynarlar yani. Hele Hami, yine sağa sola yatırdı kaldırdı yani. Hiçbir şey kaybetmemiş." ifadesini kullandı.

Hami Mandıralı da, Başkan Türkmen'in Üsküdar'ı yaşanılabilir bir hale getirdiğini ve amatör kulüplere malzeme desteği verdiğini anlatarak, "Tesisler açıyor, spor için belediyenin bütün imkanlarını kullanıyor. Bu çok önemli. Bugün bizi de buraya davet etti kendisi. Biz de severek, koşarak geliyoruz. Güzel bir nostalji yaptık, hem eğlendik hem çocuklar-gençlerle beraber olduk." diye konuştu.

İbrahim Toraman'dan derbi yorumu

Eski futbolcu İbrahim Toraman ise güzel bir atmosferde güzel bir maç yaptıklarını söyleyerek, "Amatör takımlara birazcık katkımız olduysa ne mutlu bize." değerlendirmesi yaptı.

Toraman, Pazar günü yapılacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle ilgili de, "Heyecanlı bir maç olacağını düşünüyorum. Çünkü iki güçlü kadro ve iyi oyuncular var. Mücadelesi yüksek bir karşılaşma olacak. Beşiktaş'ın sahasında oynaması, taraftarın desteği, coşkusuyla biraz daha avantajlı olduğunu düşünüyorum." görüşünü sundu.