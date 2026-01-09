Haberler

Futbol dünyasını yıkan haber: 38 yaşında hayatını kaybetti

Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde tanınmış eski futbolcu İlker Seçer, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Futbol kariyeri boyunca birçok takımda oynamış olan Seçer, 2020 yılında aktif futbol kariyerine son vermişti.

  • Eski futbolcu İlker Seçer (38) kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.
  • İlker Seçer, futbol kariyerinde Kızılcaköyspor, Osmanbüküspor, Evciler Belediyespor, Merkez Yeniköyspor, Kardeşköyspor, Aydınspor, Yılmazspor ve Ulukonakspor takımlarında oynadı.
  • İlker Seçer 2020 yılında aktif futbol hayatını sonlandırdı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde eski futbolcu 'Madi İlker' lakaplı İlker Seçer (38) kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, bir süredir Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören "Madi İlker" lakaplı sporcu İlker Seçer, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Aydınlı eski sporcu Seçer futbol kariyeri boyunca; Kızılcaköyspor, Osmanbüküspor, Evciler Belediyespor, Merkez Yeniköyspor, Kardeşköyspor, Aydınspor, Yılmazspor ve Ulukonakspor formalarını terletti. Seçer'in 2020 yılında aktif futbol hayatını noktaladığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
