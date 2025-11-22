Eski Fenerbahçeliden çok konuşulacak itiraf: Kar maskesi takıp Trabzonspor maçlarına giderdim

Fenerbahçe altyapısında yetişen ve A Takıma kadar yükselen savunma oyuncusu Hakan Çinemre, gündeme damga vuracak bir itirafta bulundu.

TRABZONSPOR'U TUTTUĞUNU İTİRAF ETTİ

Şu sıralar TFF 3. Lig ekibi Orduspor 1967 forması giyen Hakan Çinemre, TRT Spor'a açıklamalarda bulunarak Trabzonspor'u desteklediğini ve Fenerbahçe altyapısında oynadığı dönemde gizlice maçlarına gittiğini dile getirdi.

'KAR MASKESİ TAKIP MAÇLARA GİDİYORDUM'

O dönemin başkanı Aziz Yıldırım'ın da kendisinin Trabzonsporlu olduğunu bildiğini açıklayan 31 yaşındaki oyuncu, "Ben Trabzonluyum, bunu Aziz Yıldırım da biliyordu. Fenerbahçe altyapısında oynarken kar maskesi giyip Trabzonspor maçına gidiyordum. Ben, Aziz Yıldırım'dan bunu saklamadım. Bunu herkes bilir.' dedi.

'İHANET ETMEDİM'

Sözlerine devam eden Hakan Çinemre, 'Hiçbir zaman formaya hiçbir yerde ihanet etmedim. İnsanlar benim forma için nasıl mücadele ettiğimi de bilir. O formanın hakkını her zaman veririm. Ama bunu saklamıyorum ben, Trabzonluyum." ifadelerini kullandı.