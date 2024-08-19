Eski eşiyle yan yana! Wanda Nara'dan Icardi'ye bir darbe daha

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara, eski eşi Maxi Lopez ile birlikte story paylaştı.

ICARDI'Yİ KISKANDIRACAK PAYLAŞIM

Sosyal medyada gündeme oturan fotoğrafın ardından Wanda'nın Icardi'ye gönderme yapmak için böyle bir paylaşım yaptığı yorumları çıktı.

DUDAK DUDAĞA POZ VERMİŞTİ

Wanda, geçtiğimiz günlerde de bir konserde başka biriyle dudak dudağa pozlar vermişti. Arjantin'de Buenos Aires'in en büyük konser alanlarından olan Movistar Arena'da sahne alan Wanda Nara, şarkı söylediği anlarda ünlü şarkıcı Catriel Guerreiro ile dudak dudağa görüntülenmişti.

İşte o paylaşım: