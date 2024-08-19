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Eski eşiyle yan yana! Wanda Nara'dan Icardi'ye bir darbe daha

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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara, sosyal medya hesabından eski eşi Maxi Lopez ile birlikte bir story paylaştı. Wanda, geçtiğimiz günlerde de bir konserde başka biriyle dudak dudağa pozlar vermişti.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara, eski eşi Maxi Lopez ile birlikte story paylaştı.

ICARDI'Yİ KISKANDIRACAK PAYLAŞIM

Sosyal medyada gündeme oturan fotoğrafın ardından Wanda'nın Icardi'ye gönderme yapmak için böyle bir paylaşım yaptığı yorumları çıktı.

DUDAK DUDAĞA POZ VERMİŞTİ

Wanda, geçtiğimiz günlerde de bir konserde başka biriyle dudak dudağa pozlar vermişti. Arjantin'de Buenos Aires'in en büyük konser alanlarından olan Movistar Arena'da sahne alan Wanda Nara, şarkı söylediği anlarda ünlü şarkıcı Catriel Guerreiro ile dudak dudağa görüntülenmişti.

İşte o paylaşım:

Eski eşiyle yan yana! Wanda Nara'dan Icardi'ye bir darbe daha

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (8)

ARSLANOĞLU Hakan:

Wanda artık kendi sahasında oynamıyor, deplasmanda da maçlara çıkıyor.

58
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Erdem Sen:

biri doyursun artik sunu

48
0
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hüseyin akgül:

ne kadınmış arkadaş güzel bir yıldız oyuncumuz var onunda bahtı bu kadın yüzünden sallantılı

7
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Goker Deveci:

Çok tehlikeli kadın.Yuva yikar

4
0
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Kaniel Outis:

Buna maximin gerek

3
0
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Tarla Parsellenir Gönlüm Buzlu Cam:

Yakışır Vanda Nara yengemize

2
0
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Reşat Taylan:

Çocuklarının babası. Çocukları da yanlarında. Gayet doğal. Hem kime ne? onca şey bitti, Wanda Nara mi kaldı ??

0
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Zekai Akoglu:

evliyken sana gelen kadın senle evliykende başkasına gider

0
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