Eski dostlar düşman mı oldu? Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'na bomba gönderme

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi sonrası sarf ettiği 'Türkiye'nin en büyük ve şerefli kulübü Fenerbahçe'ye geldim' sözleri üzerine göndermeli bir paylaşımda bulundu.

KEREM NE DEMİŞTİ?

Aktürkoğlu, "Türkiye'nin en büyük, en şerefli kulübü Fenerbahçe'ye geldiğim için çok mutluyum. Zor bir süreç oldu ama başta başkanımız Ali Koç ve Hakan Safi'ye bu süreçte yanımda oldukları için çok teşekkür ederim. Ben de bir an önce gerçekleşmesini çok istedim. Bir an önce takıma gelmmek için çaba sarf ettik. Geç olsun güç olmasın diyelim. İnşallah bu sene takımımızla birlikte taraftarmızın özlediği şampiyonluğu armağan edebiliriz. Taraftarımıza bunun da sözünü vermiş olayım. Buraya bunun için geldim. Transer hepimize hayır uğurlu olsun" demişti.

ICARDI'DEN GÖNDERMELİ PAYLAŞIM

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Sarı-kırmızılıların efsanesi ismi Metin Oktay'ın 'Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olacak olan ise karakterinizdir' sözlerini paylaşan Icardi'nin bu hamlesi Kerem Aktürkoğlu'na gönderme olarak yorumlandı.

İşte o paylaşım;