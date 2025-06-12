Eşi İstanbul'dan fotoğraf paylaştı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha an meselesi

Eşi İstanbul'dan fotoğraf paylaştı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha an meselesi
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Galatasaray, Leroy Sane'nin ardından transferde gözünü bir başka yıldız İlkay Gündoğan'a çevirirken, eşinin İstanbul'dan yaptığı paylaşım taraftarları heyecanlandırdı.

Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, Leroy Sane'yi kadrosuna katarak transfere hızlı bir giriş yaptı. Sarı-kırmızılılarda bu transferin ardından gözler girişimlerin sürdüğü İlkay Gündoğan'a çevrildi.

Mertens'in ayrılığı sonrası o bölgeye İlkay Gündoğan'ı alan Galatasaray, yıldız oyuncu için tüm şartlarını zorluyor. 34 yaşındaki İlkay'ın da taraftarı olduğu Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı öğrenilirken, Sarı-kırmızılı yönetimin bu transferi de kısa sürede bitirmeyi amaçladığı ifade ediliyor.

EŞİNİN PAYLAŞIMI HEYECANLANDIRDI

Öte yandan İlkay Gündoğan'ın eşi, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak taraftarları heyecana soktu. Gündoğan'ın eşi, İlkay Gündoğan'ın fotoğrafını çekerek İstanbul'da olduklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşım, Sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından 'Galatasaray ile görüşmeye geldi' şeklinde yorumlandı.

İşte o paylaşım;

Eşi İstanbul'dan fotoğraf paylaştı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha an meselesi

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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