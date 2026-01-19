Haberler

Futbol: Trendyol 1. Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında İstanbulspor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile oynadığı maçta 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Goller, Sambissa ve Emir Kaan Gültekin ile İshak Karaoğul ve Wellington'dan geldi.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Çağdaş Altay, Emrah Ünal, Kurtuluş Aslan

İstanbulspor : Alp Tutar, Duhaney, Duran Şahin, Emrecan Uzunhan, Yusuf Ali Özer, Vorobjovas, Vefa Temel (Dk. 61 Ömer Faruk Duymaz), Sambissa (Dk. 79 Yunus Bahadır), Loshaj, Mamadou (Dk. 90+3 Cham), Emir Kaan Gültekin (Dk. 79 Krstovski)

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut, Oğuzcan Çalışkan, Wellington, Ali Dere, İshak Karaoğul, İbrahim Akdağ (Dk. 76 Erkam Develi), Roshi, Fernandes (Dk. 76 Ali Akman), Ezeh, Diouf

Goller: Dk. 29 Sambissa, Dk. 47 Emir Kaan Gültekin ( İstanbulspor ), Dk. 34 İshak Karaoğul, Dk. 45+2 Wellington ( Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 6 İbrahim Akdağ, Dk. 64 Hüseyin Bulut, Dk. 72 Diouf ( Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 25 Yusuf Ali Özer, Dk. 73 Duran Şahin ( İstanbulspor )

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında İstanbulspor ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, 2-2 berabere kaldı.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de arılan ateşkes anlaşmasının gerekleri yerine getirilmeli

Suriye'deki ateşkesle ilgili Erdoğan'dan çarpıcı uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Eliyle domuz yakalayıp ceza yiyen vatandaşa güzel haber

Yaban domuzunu eliyle yakalayan vatandaşa güzel haber
Yoğun kar yağışı! 3 ilin birbiriyle bağlantısı kesildi

Yoğun kar yağışı! 3 ilin birbiriyle bağlantısı kesildi
Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia

Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Eyüpspor, Konyaspor karşısında galibiyeti 90+5'te elinden kaçırdı

90+5'te kahreden gol! Galibiyeti saniyelerle kaçırdılar
Atletico Madrid talip oldu! Fenerbahçe'de yedinci ayrılık yolda

Atletico Madrid talip oldu! Yedinci ayrılık yolda