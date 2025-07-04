Esenler Erokspor, Yeni Sezon Hazırlıklarına Bolu'da Devam Ediyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da güç depoluyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'nun Abant yolu üzerindeki bir otelde kampa girdi. Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde çalışmalarını sürdüren sarı-yeşilliler, günde çift antrenman yaparak sezona hazırlanıyor.

Kamp süreciyle ilgili değerlendirmede bulunan Teknik Direktör Osman Özköylü, "Cumartesi günü ilk etabımızı bitireceğiz. Bu süreçte mevcut oyuncu kadromuzla, genç arkadaşlarımızla beraber güzel bir dönem geçirdiğimizi düşünüyorum. 10 günlük süreçte aramıza yeni katılan arkadaşlarımız oldu, bazı antrenmanları kaçıran oyuncularımız da vardı. Onlar tabii ki sonraki süreçte bu eksiklerini telafi edecekler" dedi.

"Toplamda 8 oyuncu transfer ettik"

Takıma yeni oyuncuların katıldığını söyleyen Özköylü, "Geçen seneki kadromuza kıyasla büyük bir değişim sürecinden geçiyoruz. Geçtiğimiz sezondan kadroda kalan oyuncu sayımız sadece 7. Bu nedenle kadromuza takviye yapmamız gerekiyor. Yeni sezon için daha güçlü, daha iddialı, daha fazla hedef kovalayan bir Erokspor olmak istiyoruz. Bu doğrultuda kadromuzu güçlendirmek amacıyla bazı transferler gerçekleştirdik. Toplamda 8 oyuncu transfer ettik. Ancak kadromuzdaki büyük değişim nedeniyle, mevcut oyunculara ek olarak ilerleyen süreçte yapmayı düşündüğümüz yeni transferler de var. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Belirlediğimiz ve görüştüğümüz isimler mevcut. Kadromuzu güçlendirmek adına çok daha önemli ve kaliteli oyuncuları bünyemize katmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Hazır bir kadro ile devam etmek istiyoruz"

İkinci etap kampında takımın şekilleneceğini söyleyen Osman Özköylü, "Tabii bu süreç biraz sabır gerektiriyor, kolay olmuyor. Oyuncuların beklentileriyle kulübün düşüncelerinin ortak noktada buluşması gerekiyor. İnşallah en kısa sürede bu transferleri gerçekleştirip ikinci etapta, yani lige yaklaşacağımız dönemde taktik çalışmaların başlayacağı zaman daha hazır bir kadro ile devam etmek istiyoruz. Belki de ikinci etabın sonunda oynayacağımız hazırlık maçında, lig kadrosundan daha fazla oyuncunun sahada olmasını arzu ediyoruz. Bunu gerçekleştirmek elbette biraz zaman alabilir. Ancak elimizdeki mevcut oyuncuları belli bir seviyeye getirip, fiziksel olarak daha üst düzeye çıkarmaya çalışacağız. İnşallah her şey düşündüğümüz ve planladığımız gibi olur" diye konuştu. - BOLU