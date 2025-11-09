Esenler Erokspor Teknik Direktörü Hakem Yönetimine Sert Eleştirilerde Bulundu

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Erzurumspor FK maçının ardından yaptığı açıklamada, hakem yönetimine tepki göstererek, "Biz günlerce uykusuz kalıyoruz, analiz yapıyoruz, oyuncumuzla toplantı yapıyoruz, antrenman yapıyoruz, bir hakem çıkıp bizim geleceğimizle oynayamaz" dedi.

Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında konuk olduğu Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü açıklamalarda bulundu. Özköylü, "İyi bir maç olduğunu düşünüyorum. İki takım da kazanmak için planlarını yapmış, ona göre sahaya çıkmış. Tabii biz sıfır rakımdan geliyoruz buraya, her gelen takım bu yükselti problemini maçın başında yaşıyor, biz de bunu yaşadık. Özellikle ilk 15 dakika gerçekten Erzurumspor'un baskısı altında geçti, biz bir türlü tepki veremedik, bir türlü oyunun içine giremedik. Ne istediğimiz şekilde topa sahip olduk ne de istediğimiz savunmaları yapabildik, oyuncularımız bir türlü rakibe çıkmakta zorlandılar. Maçın 25-30 dakikasından sonra artık dengelenmeye başladı, yavaş yavaş istediğimiz oyunu oynamaya başladık. Ama yine de istediğimiz kadar topa sahip olamadık" diye konuştu.

"Ben bugünkü Atilla Karaoğlan'ın yönetimini kabul etmiyorum"

Maçın hakemini de eleştiren Özköylü, "Maç dengede giderken ikinci yarıda da ortada hiçbir şey yok, iki takım da birbirini kontrol ediyor, herkes iki takım da önce kaybetmemeyi, gol yememeyi düşünürken sağ olsun Atilla Karaoğlan, bütün maç boyu yaptığı gibi ona yakışmayacak, bir Süper Lig hakemine yakışmayacak kararlarıyla bu maçın önüne geçmiştir. Verdiği, yediğimiz golden önceki verdiği faul kararı evlere şenlik, eğer birazcık gücü varsa bu kararları verebiliyorsa gitsin aynı kararı bizim gol yediğimiz maçtaki pozisyondaki kararı gitsin Fenerbahçe Stadı'nda Fenerbahçe aleyhine versin, Galatasaray Stadı'nda Galatasaray aleyhine versin de ben onun hakemliğini göreyim o zaman, yazıklar olsun ya. Rakip topa vuruyor, bizim oyuncu eğiliyor, top taca çıkıyor, taca onlara veriyorlar, bu nasıl bir hakemlik ya? Maç boyu maçın içine etti, Atilla Karaoğlan maçın içine etti. Biz maçtan önce sevindik ki bir Süper Lig hakemi geliyor, maçın kalitesine, iki takımın ligdeki yerine, gücüne, hedeflerine uygun diye düşündük. MHK ve federasyon gerçekten ince düşünmüş, bir Süper Lig hakemi atamış buraya diyoruz ama inanın bir 3. Lig hakeminden daha kötü bir yönetim gösterdi. Ben bugünkü Atilla Karaoğlan'ın yönetimini kabul etmiyorum, otursun maçı izlesin, verdiği kararları da izlesin, otursun o dördüncü hakem de, Hatice Hanım da izlesin. Her pozisyonda onların lehine, her pozisyonda onların lehine. Biz neyiz ya? Biz düşman takımı mıyız? Bu kadar bizi ezemezsiniz sahanın içinde, en ufak bir şeyde hep onlara, hep onlara. Böyle bir şeyi ben kabul edemiyorum ya, biz günlerce uykusuz kalıyoruz, analiz yapıyoruz, oyuncumuzla toplantı yapıyoruz, antrenman yapıyoruz, bir tane hakem çıkıp bizim geleceğimizle oynayamaz" diye konuştu. - ERZURUM