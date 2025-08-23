Esenler Erokspor, Serikspor'u 5-0 Mağlup Eddy

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Esenler Erokspor, Serikspor'u 5-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Hayrullah Bilazer'in yanı sıra Kanga, Kayode, Amilton ve Recep Niyaz gol atan isimler oldu.

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Hakan Ülker, Azem Zorlu, Kerem Kalkan

Esenler Erokspor: Birkan Tetik, Hayrullah Bilazer, Cavare, Nzaba, Enes Alıç, Kanga (Dk. 70 Alper Karaman), Tugay Kaçar, Mikail Okyar (Dk. 69 Recep Niyaz ), Amilton (Dk. 83 Harun Genç), Berat Luş (Dk. 75 Altar Han Hidayetoğlu), Kayode (Dk. 75 Catakovic)

Serikspor: İbrahim Demir, Tikhiy (Dk. 65 Yuran), Gotsuk, Batuhan İşçiler, Bilal Ceylan (Dk. 77 Selim Dilli), Marcos Silva, Burak Asan, Gökhan Karadeniz (Dk. 46 Sertan Taşqın), Kerem Şen (Dk. 66 Şahverdi Çetin), Martynov, Berkovskiy

Goller: Dk. 19 Hayrullah Bilazer, Dk. 32 Kanga (Penaltıdan), Dk. 43 Kayode, Dk. 80 Amilton, Dk. 90+1 Recep Niyaz (Esenler Erokspor: )

Kırmızı kart: Dk. 11 Burak Asan (Serikspor)

Esenler Erokspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Serikspor'u 5-0 yendi.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
