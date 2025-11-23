Esenler Erokspor, Özbelsan Sivasspor'u 2-1 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Esenler Erokspor, evinde ağırladığı Özbelsan Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Maçta goller Catakovic ve Recep Niyaz'dan gelirken, Sivasspor'un tek golü Badji ile geldi.
Stat: Esenler Erokspor
Hakemler: Alper Akarsu, Emrah Ünal, Mehmet Şengül
Esenler Erokspor: Enes Ali Oral, Cavare, Nzaba, Onur Ulaş, Enes Alıç, Tugay Kaçar, Mikail Okyar (Dk. 80 Jack), Catakovic (Dk. 80 Altar Han Hidayetoğlu), Kanga (Dk. 64 Berat Luş), Recep Niyaz (Dk. 90+3 Harun Genç), Kayode
Özbelsan Sivasspor : Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Appindangoye, Okan Erdoğan, Emirhan Başyiğit (Dk. 65 Uğur Çiftçi), Özkan Yiğiter (Dk. 73 Avramovski), Cihat Çelik, Luan, Kamil Fidan (Dk. 73 Charisis), Kimpioka (Dk. 81 Malle), Bekir Turaç Böke (Dk. 65 Badji)
Goller: Dk. 58 Catakovic, Dk. 71 Recep Niyaz (Esenler Erokspor), Dk. 83 Badji (Özbelsan Sivasspor )
Sarı kartlar: Dk. 67 Kimpioka, Dk. 73 Cihat Çelik (Özbelsan Sivasspor )
