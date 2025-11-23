Haberler

Esenler Erokspor, Özbelsan Sivasspor'u 2-1 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Esenler Erokspor, evinde ağırladığı Özbelsan Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Maçta goller Catakovic ve Recep Niyaz'dan gelirken, Sivasspor'un tek golü Badji ile geldi.

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Alper Akarsu, Emrah Ünal, Mehmet Şengül

Esenler Erokspor: Enes Ali Oral, Cavare, Nzaba, Onur Ulaş, Enes Alıç, Tugay Kaçar, Mikail Okyar (Dk. 80 Jack), Catakovic (Dk. 80 Altar Han Hidayetoğlu), Kanga (Dk. 64 Berat Luş), Recep Niyaz (Dk. 90+3 Harun Genç), Kayode

Özbelsan Sivasspor : Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Appindangoye, Okan Erdoğan, Emirhan Başyiğit (Dk. 65 Uğur Çiftçi), Özkan Yiğiter (Dk. 73 Avramovski), Cihat Çelik, Luan, Kamil Fidan (Dk. 73 Charisis), Kimpioka (Dk. 81 Malle), Bekir Turaç Böke (Dk. 65 Badji)

Goller: Dk. 58 Catakovic, Dk. 71 Recep Niyaz (Esenler Erokspor), Dk. 83 Badji (Özbelsan Sivasspor )

Sarı kartlar: Dk. 67 Kimpioka, Dk. 73 Cihat Çelik (Özbelsan Sivasspor )

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Esenler Erokspor, konuk ettiği Özbelsan Sivasspor'u 2-1 yendi.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
