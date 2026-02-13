Futbol: Trendyol 1. Lig
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Esenler Erokspor, Manisa FK'yi 3-1'lik skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Goller Kayode ve Faye'den geldi.
Stat: Esenler Erokspor
Hakemler: Ozan Ergün, Arif Dilmeç, Kurtuluş Aslan
Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Nzaba, Onur Ulaş, Enes Alıç, Mikail Okyar, Amilton (Dk. 81 Berat Luş), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 61 Recep Niyaz), Kanga (Dk. 72 Alper Karaman), Faye, Kayode (Dk. 81 Catakovic)
Manisa FK: Vedat Karakuş (Dk. 18 Saim Sarp Bodur), Ayberk Karapo, Herelle, Ada İbik, Yasin Güreler (Dk. 9 Muhammed Kiprit-Dk. 36 Osman Kahraman), Toure, Cissokho, Benrahou, Vargas, Umut Erdem, Diony
Goller: Dk. 2 Diony ( Manisa FK), Dk. 26 ve 64 Kayode, Dk. 89 Faye (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Faye, Dk. 66 Kanga (Esenler Erokspor), Dk. 66 Benrahou, Dk. 67 Herelle ( Manisa FK)
