Futbol: Trendyol 1. Lig

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Esenler Erokspor, Manisa FK'yi 3-1'lik skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Goller Kayode ve Faye'den geldi.

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Ozan Ergün, Arif Dilmeç, Kurtuluş Aslan

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Nzaba, Onur Ulaş, Enes Alıç, Mikail Okyar, Amilton (Dk. 81 Berat Luş), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 61 Recep Niyaz), Kanga (Dk. 72 Alper Karaman), Faye, Kayode (Dk. 81 Catakovic)

Manisa FK: Vedat Karakuş (Dk. 18 Saim Sarp Bodur), Ayberk Karapo, Herelle, Ada İbik, Yasin Güreler (Dk. 9 Muhammed Kiprit-Dk. 36 Osman Kahraman), Toure, Cissokho, Benrahou, Vargas, Umut Erdem, Diony

Goller: Dk. 2 Diony ( Manisa FK), Dk. 26 ve 64 Kayode, Dk. 89 Faye (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Faye, Dk. 66 Kanga (Esenler Erokspor), Dk. 66 Benrahou, Dk. 67 Herelle ( Manisa FK)

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Esenler Erokspor, konuk ettiği Manisa FK'yi 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
