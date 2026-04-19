Futbol: Trendyol 1. Lig

Esenler Erokspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek ikincilik koltuğuna oturdu. Faye'nin attığı gol, maça damgasını vurdu.

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Kemal Mavi, Güner Mumcu Taştan

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Jack (Dk. 77 Alper Karaman), Catakovic (Dk. 70 Kayode), Faye, Kanga (Dk. 71 Tugay Kaçar), Onur Ulaş, Recep Niyaz (Dk. 76 Ömer Faruk Beyaz), Enes Alıç (Dk. 14 Eray Korkmaz), Hayrullah Bilazer, Amilton, Cavare

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Ali Dere (Dk. 82 Süleyman Luş), Abdullah Çelik, Wellington, Hüseyin Bulut (Dk. 38 Hakan Bilgiç), İbrahim Akdağ, İshak Karaoğul (Dk. 82 Oğuzcan Çalışkan), Erkam Develi (Dk. 65 Enes Yılmaz), Ezeh, Roshi (Dk. 65 Rroca), Junior Fernandes

Gol: Dk. 46 Faye (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Dk. 83 Ömer Faruk Beyaz, Dk. 90+2 Ertuğrul Çetin (Esenler Erokspor), Dk. 90+8 Oğuzcan Çalışkan ( Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

İstanbul temsilcisi, puanını 73'e yükselterek bitime 2 hafta kala ikincilik koltuğuna oturdu. Başkent temsilcisi ise 54 puanda kalarak play-off yolunda büyük yara aldı.

Kaynak: AA / Emrah Oktay
