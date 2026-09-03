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Esenler Erokspor - Kayserispor maçının hakemi belli oldu

Esenler Erokspor - Kayserispor maçının hakemi belli oldu
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TFF 1. Lig'in 6. haftasında 7 Eylül Pazartesi günü Esenler Erokspor ile Kayserispor arasında oynanacak maçı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Cem Özbay ve Çağrı Yıldırım yapacak, dördüncü hakem ise Samet Yağcı olacak.

TFF 1. Lig'in 6. Haftasında Esenler Erokspor ile Kayserispor arasında 7 Eylül Pazartesi günü oynanacak mücadelede hakem Ali Yılmaz düdük çalacak.

Kayserispor 1. Lig'in 6. haftasında Esenler Erokspor ile İstanbul Esenler Erokspor Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Gaziantep Bölgesi Hakemi Ali Yılmaz yönetecek. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Cem Özbay ve Çağrı Yıldırım yapacak.

Maçın dördüncü hakemi Samet Yağcı olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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