Esenler Erokspor Düzce'de hazırlıklarını sürdürüyor
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor, sezon hazırlıklarına Düzce'deki Topuk Yaylası'nda devam etti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor, sezon hazırlıklarına Düzce'deki Topuk Yaylası'nda devam etti.
Yeşil-sarılı futbolcular, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Gürsel yönetiminde idmana çıktı.
Futbolcuların sahada kuvvet çalışması yaptığı idman, dar alan oyunları ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Kaynak: AA