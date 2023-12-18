ESDAĞ, Karla Kaplı Ormanda Yürüyüş Gerçekleştirdi

Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu, Kütahya'nın Domaniç ilçesinde karla kaplı ormanda 15 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirdi. Ekip, hem yürüyüş yapmanın hem de manzaranın tadını çıkardı.

Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAĞ), karla kaplı orman manzarası eşliğinde 15 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi.

Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu, Kütahya'nın Domaniç ilçesine giderek yürüyüş yaptı. 17 kişilik ekip karla kaplı ormanda yaklaşık 15 kilometrelik etabı aştı. Hem yürüyüş yapan hem de manzaranın tadını çıkaran ekibin çektiği fotoğraflar kartpostalları aratmadı. Domaniç etabını tamamlayan ekip, karla kaplı parkurda yürüyüş yaparak manzaranın tadını çıkardı. Ekip üyeleri, ayrıca yürüyüşe katılanla pekmezle karı karıştırıp yemeyi de ihmal etmedi. - ESKİŞEHİR