Erzurumspor ve Sakaryaspor 1-1 Beraber Kaldı

Trendyol 1. Lig'de 5. hafta maçında konuk ettiği Sakaryaspor ile 1-1 berabere kalan Erzurumspor FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, "Minimum hataları yapan kulüpler sezon sonu ilk 7, ilk 3 ve ilk 2'de olacak. İnşallah minimum hata yapan kulüpler arasında oluruz." dedi.

Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Erzurumspor FK'nin tempoyu yükseltmek isteyen bir takım olduğunu söyledi.

Her daim hataların göz önünde bulundurulduğunu belirten Özbalta, "Hücum oynamaya çalışıyoruz savunma da yapmaya çalışıyoruz. Hızlı kontrataklara karşıda çalışmalar yapıyoruz ama bugünkü golü ben de beklemiyordum. Hataları gidermek için buradayız, zaten minimum hataları yapan kulüpler sezon sonu ilk 7, ilk 3 ve ilk 2'de olacak. İnşallah minimum hata yapan kulüpler arasında oluruz." diye konuştu.

Özbalta, şöyle konuştu:

"Bugün pozisyon, oyun ve topun ayağımızda kalması anlamında bayağı olumlu bir gündü. Gerçekten 38 müsabakalı bu sene daha da uzun bir maraton, ciddi rakipler var, herkesin iyi kadroları var. Bunun üzerine koyarak devam etmek durumundayız, artık 3-4 günde bir maç oynayacağız. Buralardan alabileceğimiz maksimum puanlarla o ilk 7 bandının içinde durup sezon sonuna girdiğimizde önü, ortası ve sonunu planladığımız da son 8 maça geldiğimizde istediğimiz noktada olup oradan sonra bir daha vites yükseltip inşallah bitirmek istediğimiz noktada yarışı bitiririz. Bu işe başladığımızda aslında çok hücumu düşünen bir ekiptik halen daha bu devam ediyor."

Sakaryaspor cephesi

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü de planlarının maça Serkan Balta karşısında farklı bir dizilişle çıkıp süreyi değerlendirmek olduğunu ifade etti.

Kulüple 1 hafta önce anlaştıklarını hatırlatan Sütlü, şunları kaydetti:

"Erzurumspor'un coşkulu istekli arzulu kazanma hırsıyla maça çıkacağına ve bu baskıyı kuracağını biliyorduk. Milli aranın tamamını kullanamadık, son bir haftadır beraberiz. 5 antrenman yapabildik. O yüzden de bir şeyleri oturtmak zaman alıyor. Maçın Erzurumspor özelinde geçtiğini daha çok atakları olduğunu, gol pozisyonlarına girdiğini ve girmeye çalıştığını gözlemleyebiliriz. Amaç buradan puan ve puanlarla dönmekti, istediğimiz amaca ulaştık. Zaman geçtikçe oyunsal eksikliklerimizi tamamlayıp daha iyi bir Sakaryaspor seyrettireceğiz. Oturmuş bir oyun felsefemiz ve kurgumuz yok, önceden yapılmış olanlar var ama planladığımız noktada çalışma imkanımız olmadı. Devre arasına kadar maç maç gitmeliyiz ve bu arada da kendi oyun felsefemizi ortaya koyup hazırlanmalıyız. O yüzden biz bir müddet maç maç plan yapacağız. Bu planımız da Erzurumspor'a özel bir plandı çünkü Serkan hocanın oyununu isteğini bilirim, sever ve takip ederim."