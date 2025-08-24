Erzurumspor ve Pendikspor 3-3 Beraber Kaldı

Salih TEKİN / ERZURUM,

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Burak Olcar, Serdar Osman Akarsu, Harun Terin

ERZURUMSPOR FK: Orbanic- Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Yakup Kırtay, Baiye, Sefa Akgün (Dk.66 Adem Kabak), Giorbelidze, Grociata (Dk.85 Amar), Benhur Keser (Dk.75 Furkan Özhan), Mustafa Fettahoğlu (Dk.74 Martin Torrejon), Eren Tozlu (Dk.74 Hüsamettin Yener).

A.G.PENDİKSPOR A.Ş.: Utku- Vinko Soldo, Yiğit Fidan, Erdem Gökçe (Dk.69 Hüseyin Maldar), Sequeirra (Dk.46 Furkan Doğan), Hakan Yeşil (Dk.46 Adnan Uğur), Mesut Özdemir, Ahmet Karademir (Dk.46 Rosario), Dorde Denic (Dk.58 Bekir Karadeniz), Coley Wilks, Clarke Harris.

SARI KART: Yakup Kırtay (ERZURUMSPOR) Mesut Özdemir, Rosario, Clarke Harris (PENDİKSPOR)

GOL: Dk.11 Mustafa Fettahoğlu, Dk.19 Baiye, Dk.25 Benhur Keser(ERZURUMSPOR FK) Dk. 63 Coley Wilks, Dk.71 (p), Clarke Harris, Dk.89 Rosario (PENDİKSPOR)

1'nci Lig 3'ncü hafta maçında Erzurumspor, evinde misafir ettiği Pendikspor'la 3-3 berabere kaldı. İlk yarı Mustafa Fettahoğlu, Baiye ve Benhur Keser ile ev sahibi ekip üstünlük sağlarken, ikinci yarıda Goley Wilks, Clarke Harris penaltı ve Rosario'nun golleriyle eşitliği yakaladı.

2'nci dakikada aut atışını Mustafa Yumlu ile paslaşarak kullanan Orbanic'in şutu kısa düştü. Pendik forvetinden önce Mustafa Yumlu topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

7'nci dakikada Grociata'nın pasıyla ceza alanı içinde buluşan Eren Tozlu'nun şutunda kaleci Utku, parmaklarıyla dokunarak topu kornere gönderdi.

11'inci dakikada Sefa Akgün'ün defansın arkasına attığı topla koşan Mustafa Fettahoğlu, kaleci Utku'nun öne çıktığını görünce üstünden aşırarak ağlara gönderdi: 1-0.

17'nci dakikada Ahmet Karademir'in soldan ortasında zamanında çıkan Orbanic topu yumruklayarak tehlikeyi önledi.

19'uncu dakikada kullanılan faul atışında Baiye topu ağlara gönderdi. Hakem Burak Olcar, ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı. VAR kararıyla gol geçerli sayıldı: 2-0.

25'inci dakikada Sefa'nın ceza alanı içerisinde gönderdiği toplu buluşan Benhur Keser'in şutu ağlara gitti: 3-0.

27'nci dakikada Mesut Özdemir'in ceza alanına ortaladığı topu Clarke Harris ağlara gönderdi. Hakem Burak Olcar, ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

45'inci dakikada cezaalanına sağ kanattan giren Eren Tozlu'nun çaprazdan sert şutunda kaleci topu ayaklarıyla çeldi.

Hakemin 4 dakika uzattığı maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI

61'inci dakikada Furkan Doğan'ın ceza alanına gönderdiği topu Mustafa Yumlu uzaklaştırdı.

63'üncü Coley Wilks, kornerden gelen topu sağ kanatta düzelttikten sonra plase vuruşla kaleye gönderdi: 3-1.

70'inci dakikada Rosario'nun sert şutunda topun Orhan Ovacıtmı'nın eline çarpması üzerine hakem penaltı noktasını gösterdi. Clarka Harris, kullandığı penaltıyı golle sonuçlandırdı: 3-2.

83'üncü dakikada kullanılan faul atışında kaleci Orbanic topu yumrukladı.

86'ncı dakikada Yiğit Fidan, defanstan seken topu auta gönderdi.

89'uncu dakikada Coley Wilks'in ceza alanına gönderilen topa yükselen Rosario kafasıyla ağlara gönderdi. Hakem önce golü verdi sonra ofsayt dedi. VAR'dan gelen kararla gol geçerli sayıldı.

Maç 3-3 eşitlikle sona erdi.