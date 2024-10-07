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Erzurumspor U16 Takımı, 52 Orduspor'u 5-1 Mağlup Ederek Lider Oldu

Erzurumspor U16 Takımı, 52 Orduspor'u 5-1 Mağlup Ederek Lider Oldu
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TFF Gelişim Ligleri U16 Yaş Ligi 6. Grup ilk hafta maçında Erzurumspor U16 Takımı, 52 Orduspor'u 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. Teknik Direktör Savaş Başçoban, oyuncularını kutladı ve destek verenlere teşekkür etti.

Erzurumspor U16 Takımı, 52 Orduspor'u 5-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Genç Dadaşlar, ilk haftanın lideri oldu.

TFF Gelişim Ligleri U16 Yaş Ligi 6. Grup ilk hafta maçında Erzurumspor U16 Takımı, 52 Ordu Spor'u 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Teknik Direktör Savaş Başçoban nezaretindeki Mavi-beyazlıları farka götüren golleri Arda Sümbül, Musa, Ahmet Aslan ve Sefa Koç kaydetti. Erzurumspor U16 Yaş Takımı bu galibiyetle ilk haftanın lideri oldu.

Maç sonunda Teknik Patron Savaş Başçoban ve talebeleri galibiyet coşkusu yaşadı. Başçoban, "Bugün güzel bir futbol sonunda farklı bir skorla galip geldik. Futbolcularımı kutlarım. Destekleri için Onursal Başkanımız Mehmet Sekmen başta olmak üzere kulüp başkanımız Ahmet Dal ve Alt Yapı Teknik Koordinatörümüz Sefa Yunusoğulları'na teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Orduspor erzurum Futbol Yaşam Spor Ordu

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