Erzurumspor, Kocaelispor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında yarın Kocaelispor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Erzurumspor FK, teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda antrenman yaptı.

Isınma, koşu, dar alanda oyun ve taktik çalışan Erzurum temsilcisi, son antrenmanla Kocaelispor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve kulübün onursal başkanı Mehmet Sekmen, kulüp binasında, kulüp başkanı Ahmet Dal, teknik direktör Kutlu ve oyuncularla bir araya geldi.

Sekmen, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehrin göz bebeği, dadaş ruhunun ve mücadele azminin en büyük temsilcisi Erzurumspor'umuzu ziyaret ederek takımımıza olan desteğimizi bir kez daha ifade ettik." dedi.

Mavi-beyazlı takımın sahada gösterdiği azim ve kararlılıkla sadece Erzurum'un değil, tüm dadaş yüreklilerin gururu olmaya devam ettiğini aktaran Sekmen, şunları kaydetti:

"Bu büyük camianın başarısı için gece gündüz emek veren kulüp başkanımız Ahmet Dal kardeşim ve yönetimine, takımımızı en iyi şekilde yönlendiren teknik direktörümüz Hakan Kutlu kardeşim ve ekibine, sahada mücadele eden aslan yürekli futbolcularımıza yürekten teşekkür ediyorum. Mertlik ve cesaretimizin en nadide temsilcisi şanlı Erzurumspor'umuz, sadece bir futbol kulübü değil, aynı zamanda bu şehrin birlik ve beraberliğinin simgesidir. Bizler, Erzurumspor'umuzun her zaman yanında olmaya, ona destek vermeye devam edeceğiz. İnşallah, kenetlenerek ve büyük bir inançla başarıdan başarıya koşacağız. Hep birlikte nice zaferlere."