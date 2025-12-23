Serkan Özbalta, TFF'ye seslendi: 'Çok yıpranıyoruz'

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında deplasmanda Kocaelispor'a 3-1 mağlup olan Erzurumspor FK'da Teknik Direktör Serkan Özbalta, "Malum olaydan en çok yara alan kulübüz. 2 gün arayla maçlara gidiyoruz. Rekabeti yüksek seviyelere çekmek istiyorsak, şu an kullandığımız cümleleri insanlar duymak istemiyorsa, organizasyonları doğru yapmak zorundayız. Çok yıpranıyoruz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Erzurumspor FK, ilk maçta Kocaelispor'a konuk oldu. Alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, karşılaşmayı değerlendirdi. Yoğun maç trafiği ve ulaşım sorunları ile bunlara bağlı mağduriyetlere değinen Özbalta, "Herkesin bilgi sahibi olması açısından paylaşmak durumundayız ki sizler halka ve insanlara en güzel şekilde yansıtan medya grubusunuz. Bizim 2 gün önce Bandırma maçımız vardı, Bandırma sahasında. Perşembe günü yola çıktık. Bursa'dan da Bandırma'ya 2-2,5 saatlik yolculuk yaptık. Maçımızı cumartesi oynadık ve oradan da Kocaeli'ye geldik, Salı günü maça çıktık. Malum olaydan (bahis soruşturması) dolayı 6 oyuncumuz cezalı. Bu konudan en çok yara alan kulübüz. Bir oyuncumuz da sakat. Yani 7 oyuncumuz eksik. Meslektaşlarımın duygularına da tercüman olacağım; 2 gün arayla müsabakaya çıkıyoruz. 2 gün yolculuktan sonra maça çıkıyoruz. Bu akşam da yine Erzurum'a dönemiyoruz. Maçın erkene alınmasını talep ettik, 6 buçuk uçağına yetişmek için. Olmadı. Bu akşam da burada kalmak zorundayız. Kocaelispor'un artık maçı yok. Cuma oynadı ve bugün istediği kadroyla maça çıkabilirdi. Hak ettikleri galibiyet vardı. Ama rekabeti yüksek seviyelere çekmek istiyorsak; şu an kullandığımız cümleleri insanlar duymak istemiyorsa organizasyonları doğru yapmak zorundayız. Çok yıpranıyoruz. Pazar günü müsabakaya çıkacağız, genç oyuncularımız kendini gösterecek. Bugün de olduğu gibi. Belli dakikadan sonra onları oyundan almak zorundayım ki; pazar günü de maça çıkarmak zorunda olduğumuz oyuncular var. Her kupa organizasyonunda maalesef bu cümleleri kullanmak zorunda kalacağız. Profesyoneller bunları değerlendirecektir. Ne olur istirham ediyorum; 3 sene sonra, 5 sene sonra, 10 sene sonra böyle devam etmeyelim. Belki eleme usulü olabilirdi. Kocaelispor'un başlarında iyi ve kişilikli teknik direktör ve ekibe sahip olduğuna inanıyorum. 9 haftadır inanılmaz güzel çıkışı var. Oyunu da iyi oynayan Kocaelispor var, sadece skor olarak değil. Galibiyeti hak ettikleri müsabaka oldu. Kocaelispor'u tebrik ediyorum" dedi.

"Şehrimize, bize ve yönetimimize yakışmazdı"

Kupa maçına genç takımla çıkmayı neden tercih etmediğinin sorulması üzerine Serkan Özbalta, "Şehrimiz, taraftarlarımız ve oradaki halkımız için nahoş bir karar olabilirdi. İstişare edilebilir, yasal da bir durum ama onlara haksızlık olabilirdi. Mesajlarımızı direkt iletemediğimiz için; artık gergin bir ortam var. Herkes iyi niyetiyle bir şeyler yapmaya çalışıyor ama bir şeylerin artık değişmesi gerek. Bahane için anlatmam. İnandığım, tespit ettiğim şeyleri, üslubumu koruyarak aktarmaya çalışıyorum. Bunların değişmesi gerektiğine inanıyorum. Dediğiniz gibi alt yapı da oynayabilirdi. Ama bize yakışmaz, Erzurumspor yönetim kuruluna yakışmazdı" yanıtını verdi.

"Kulübü transfer çöplüğüne çevirmek istemeyiz"

Transfer süreci, ligdeki hedefleri ve beklentileriyle ilgili olarak da Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Hiçbir kulübü transfer çöplüğüne çevirmek istemeyiz. Başkanımız ve yönetimimizle mutabık kaldık. 3-4 transfere ihtiyacımı var. 4'üncüyü yapabilirsek çok güzel olacak. Transfer tahtasını açtırıp buraya gelen takımdan bahsediyoruz. Bütçe toparlanıyor, kulüp kurumsal yapıya kavuşturuluyor. Erzurum şehrine aidiyet geliştirecek, bizim oyun tarzımıza uyabilecek ve iş ahlakı olan 4 oyuncu diye kararlaştırdık. 3 tanesinde mutabıkız. 4. oyuncuyu da alabiliriz. Bunu derken mevcut oyuncularımıza haksızlık etmek istemiyorum. Onların da çok daha güçlü oyunla rakibini alt etmesi aynı oyuncular devam edecekler. 3-4 oyuncu kazandırabilmek bizi mutlu edecek. Tam kadro da çıksak, cuma günü de çıksa Kocaeli yine yenebilir. Onu demiyorum. Şehrin heyecanını artırmamız için değerli 3-4 oyuncuyu kazanıp, sahada bize iş yapacak şekilde olmalarını düşünüyoruz. İlk 7 için çalışıyoruz. Bizim 8 senedir oyunu domine etmeye yönelik oyunumuz var. Erzurumspor bu sene de bunu oynuyor. Segmenti bir yukarı çekmemiz gerekiyor. Transfere bu anlamda ihtiyacımız var" sözlerini kaydetti. - KOCAELİ