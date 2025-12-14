Sipay Bodrum FK: 2-2

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Kürşathan Akın, Mehmet Şengül

ERZURUMSPOR FK: Orbanic - Mustafa Yumlu, Amar, Orhan Ovacıklı, Giorbelidze, Baiye, Benhur Keser (Dk. 64 Sylla), Grociata (Dk. 72 Adem Kabak), Sefa Akgün (Dk. 80 Yakup Kırtay), Mustafa Fettahoğlu, Eren Tozlu

SİPPAY BODRUM FK: de Sousa - Furkan Apaydın, Ajeti, Omar İmeri, Riberio, Ahmet Aslan (Dk. 87 İsmail Tarım), Musah Muhammed, Mert Yılmaz, Brazao (Dk. 87 Dimitrov), Ali Habeşoğlu, Taulan Sulejmanov (Dk. 90+3 Adem Metin)

GOLLER: Dk. 8 Mustafa Yumlu, Dk. 83 Eren Tozlu (Erzurumspor FK) - Dk. 42 Fredy, Dk. 47 Musah Muhammed ( Bodrum FK)

SARI KART: Mustafa Fettahoğlu, Orbanic, Eren Tozlu (Erzurumspor FK) Mert Yılmaz, Fredy ( Bodrum FK)

1'inci Lig'in 17'nci haftasında Erzurumspor FK sahasında Sipay Bodrum FK ile 2-2 berabere kaldı.

8'inci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Orhan Ovacıklı'nın ceza sahasına gönderdiği topu önünde bulan Mustafa Yumlu, yaptığı vuruşla ağlara gönderdi. Pozisyonda ofsayt bayrağı kalksa da VAR'da incelenmesinin ardından gol geçerlilik kazandı: 1-0.

12'nci dakikada Bodrumspor'da Ali Habeşoğlu'nun pasıyla topla buluşan Brazao'nun yerden şutunda top kale direğinin yanından auta gitti.

42'nci dakikada konuk ekip eşitliği yakaladı. Ajeti'nin ceza alanına gönderdiği topu kaleci Orbanic uzaklaştıramadı. Fredy meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi

47'nci dakikada bu kez konuk ekip öne geçti. Orta alanda topla buluşan Ahmet, pasını Musah Muhammed'e verdi. Bu oyuncunun ceza sahası önünden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2.

.51'inci dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Eren Tozlu'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Benhur Keser'in şutunda top direkten oyun alanına geri döndü.

83'üncü dakikada Erzurumspor FK eşitliği yakaladı. Adem Kabak'ın ortasında ceza sahası içinde Eren Tozlu'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-2.

90+2'nci dakikada Dimitrov'un sert şutunda kaleci Orbanic, topu iki hamlede kontrol etti.

Maç 2-2 sona erdi.