Trendyol 1. Lig: Erzurumspor FK: 2 Bodrum FK: 2

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Erzurumspor FK, evinde Bodrum FK ile karşılaştı. Maç boyunca her iki takım da goller bulurken, sonuç 2-2 berabere tamamlandı.

Maçtan dakikalar

8. dakikada Orhan Ovacıklı'nın ceza sahası içine yaptığı ortada kafalardan seken topu alan Mustafa Yumlu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Potansiyel ofsayt kontrolü incelemesinin ardından maçın hakemi Kadir Sağlan golü verdi. 1-0

42. dakikada Arlind Ajeti'nin ceza sahasının ön bölümüne uzun pasında kaleci Orbanic açılarak uzaklaştırmak istedi. Kısa düşen topu önünde bulan Fredy sert ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

47. dakikada Musah Mohammed ceza sahası önüne koşusunun ardından sert vuruşunda top direğe de çarparak ağlarla buluştu. 1-2

51. dakikada Eren Tozlu'nun ceza sahası içine gönderdiği pasla topla buluşan Benhur Keser'in sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

83. dakikada orta sahanın sol kısmında topla buluşan Adem Eren'in penaltı noktasına yaptığı ortaya iyi yükselen Eren Tozlu, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 2-2

Hakemler: Kadir Sağlam, Kürşathan Akın, Mehmet Şengül

Erzurumspor FK: Matija Orbanic, Amar Gerxhaliu, Guram Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Brandon Baiye, Sefa Akgün (Yakup Kırtay dk. 79), Giovanni Crociata (Adem Eren Kabak dk. 72), Benhur Keser (Cheikne Sylla dk. 63), Mustafa Fettahoğlu, Eren Tozlu

Yedekler: Erkan Anapa, Kağan Moradaoğlu, Ali Ülgen, Ömer Kara, Emre Erdem, Salih Sarıkaya

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Bodrum FK: Diogo Sousa, Arlind Ajeti, Mert Yılmaz, Omar Imeri, Fredy, Ahmet Aslan (İsmail Tarım dk. 87), Musah Mohammed, Furkan Apaydın, Pedro Brazao (Zdravko Dimitrov dk. 87), Ali Habeşoğlu, Taulant Seferi (Adem Metin Türk dk. 90)

Yedekler: Bahri Can Tosun, Rüzgar Mehmet Adıyaman, Mustafa Erdilman, Emirhan Arkutcu, Ege Bilsel, Enes Öğrüce

Teknik Direktör: Burhan Eşer

Goller: Mustafa Yumlu (dk. 8) (Erzurumspor FK), Fredy (dk. 42), Musah Mohammed (dk. 47) (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Mert Yılmaz, Fredy (Bodrum FK), Mustafa Fettahoğlu, Matija Orbanic, Eren Tozlu (Erzurumspor FK) - ERZURUM

