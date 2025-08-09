Erzurumspor FK, Sivasspor'u 2-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun açılışında Erzurumspor FK, konuk ettiği Sivasspor'u 2-0'lık skorla geçti. Maçta Benhur Keser'in iki golüyle galip gelen Erzurumspor, tribün lideri Zafer Lömenler'i anmayı da ihmal etmedi.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Fatih Tokail, Kemal Elmas, Faruk Yağlı

Erzurumspor FK: Orbanic, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Benhur Keser (Dk. 70 Bozic), Baiye, Sefa Akgün (Dk. 77 Adem Eren Kabak), Crociata (Dk. 89 Gerxhaliu), Giorbelidze, Eren Tozlu, Mustafa Fettahoğlu (Dk. 89 Furkan Özhan)

Sivasspor : Ali Şaşal Vural, Okan Erdoğan, Emirhan Başyiğit, Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Moutoussamy (Dk. 72 Özkan Yiğiter), Charisis, Ahmet Abdullah Çakmak (Dk. 71 Badji), Kamil Fidan (Dk. 71 Pritchard), Mbunga, Simic (Dk. 84 Atakan Kesgin)

Goller: Dk. 55 ve 67 Benhur Keser (Erzurumspor FK)

Sarı kart: Dk. 86 Murat Paluli ( Sivasspor )

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

Mavi-beyazlı ekip, sahaya geçen hafta rahatsızlığı nedeniyle vefat eden Dadaşlar grubu tribün lideri Zafer Lömenler'in anısına "Seni unutmayacağız Zafer Lömenler" pankartıyla çıktı.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Spor
