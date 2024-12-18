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Erzurumspor FK, Sakaryaspor'u 2-0 Geçerek Kupada İlerledi

Erzurumspor FK, Sakaryaspor'u 2-0 Geçerek Kupada İlerledi
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Erzurumspor FK, Sakaryaspor'u 2-0 mağlup ederek gruplara adını yazdırdı. Toni Tasev'in penaltı golü ve Cengizhan Bayrak'ın attığı golle galibiyeti elde etti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Erzurumspor FK, Sakaryaspor'u 2-0 mağlup ederek adını gruplara yazdırdı.

Hakemler: Ali Yılmaz, Hüsnü Emre Çelimli, Rıdvan Çevik

Erzurumspor FK: Kağan Moradaoğlu, Cengizhan Bayrak, Yakup Kırtay, Salih Sarıkaya, Özgür Sert (dak. 83), Furkan Özhan (Yunus Emre Kızılcım dk.74), Süleyman Enes Karakaş (Batuhan Artarslan dk.89), Mustafa Fettahoğlu, Muhammet Taha Ağdağ, Toni Tasev (Eren Büyükdere dk.74), Ömer Arda Kara (Abdullah Eren Koç dk.83)

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Taha Kars, Ali Aydın, Burak Alemdar, Barış Demir

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Sakaryaspor: Yavuz Selim Tantan, Demirhan Yılmaz, Özgür Çoban, Yusuf Karakuzu, Mehmet Olçay (Ozan Işık dk.59), Kerem Yusuf Aydın (Erdem Dağlı dk.59), Tunahan Erata (Batuhan Bel dk.85), Miraç Ertuğrul Bingöl (Efe Ali İmat dk.46), Baran Acet (Selim Kütük dk.67), Cem Berge, Kazım Efe Yılmazer

Yedek: Muhammet Emin İmat

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Goller: Toni Tasev (dk. 49 pen.), Cengizhan Bayrak (dk. 69) (Erzurumspor FK)

Kırmızı kart: Demirhan Yılmaz (dk. 88) (Sakaryaspor) - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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