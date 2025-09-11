Erzurumspor FK, Sakaryaspor Maçına Hazırlanıyor

Haberler

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında oynayacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Takımda eksik veya sakat oyuncu bulunmazken, geçtiğimiz sezon sakatlanan Malili forvet Cheickne Sllya da antrenmanlara katılmaya başladı.

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında oynayacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Erzurum ekibinde eksik ya da sakat oyuncu bulunmuyor. Geçtiğimiz sezon sonunda sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalan 31 yaşındaki Malili forvet Cheickne Sllya da takımla birlikte çalışmalara başladı.

Ligde oynadığı 4 maçta aldığı 2 galibiyet ve 2 beraberlikle ikinci sırada yer alan Erzurumspor'un 8 puanı bulunuyor. Ligin 4 namağlup takımından birisi olan mavi-beyazlı takım kalesinde 5 gol görürken, rakip fileleri de 9 defa havalandırdı.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında 15 Eylül 2025 Pazartesi saat 20.00'de Kazımkarabekir Stadyumu'nda oynanacak olan Erzurumspor FK - Sakaryaspor karşılaşmasını hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. - ERZURUM

