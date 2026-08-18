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Erzurumspor ve Amed Sportif PFDK'ya Sevk Edildi

Erzurumspor ve Amed Sportif PFDK'ya Sevk Edildi
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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Amed Sportif'e 3-0 yenilen Erzurumspor FK, çirkin tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Ev sahibi Amed Sportif de saha olayları ve talimat ihlalleri gerekçesiyle PFDK'ya gönderildi.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 3-0 mağlup olan Erzurumspor FK, karşılaşmadaki "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada, Erzurumspor FK'nın 16 Ağustos Pazar 2026 tarihinde oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verildiği belirtildi.

Aynı karşılaşmanın ardından ev sahibi Amed Sportif Faaliyetler de birden fazla maddeden PFDK'ya sevk edildi. Amed Sportif Faaliyetler'in "çirkin ve kötü tezahürat", "saha olayları", "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" ve "talimatlara aykırı hareket" gerekçeleriyle PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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