Erzurumspor FK - Pendikspor Maçında Hayal Kırıklığı

Trendyol 1. Lig'de 3. hafta maçında konuk ettiği Atko Grup Pendik spor ile 3-3 berabere kalan Erzurum spor FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, "3-0'dan sonra 3-3 olduğu zaman, bizler hayal kırıklığı yaşadık. Oyuncularımız hayal kırıklığı yaşadı. Ama en nihayetinde bir spor yapıyoruz. Dünyanın sonu değil." dedi.

Serkan Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "İlk yarı ve ikinci yarı siyahla beyaz kadar farklı bir oyundu." ifadesini kullandı.

Maçın ilk yarısında 3 gol bulduklarını, ikinci yarıda ise oyuncuların elinden geldiğini yaptığını anlatan Özbalta, şöyle devam etti:

"3-2 bitirmeyi amaçladığımız müsabakada yine bir gol yedik ve 3-3 bitti. Bu belki deplasmanda oynasan berabere bitse deplasmandır dersin. Bu ligde bir puan puandır dersin. Bu lig gerçekten sağlam. Yıllardır bu lig zaten kolay değil. 3-0'dan sonra 3-3 olduğu zaman bizler hayal kırıklığı yaşadık. Oyuncularımız hayal kırıklığı yaşadı. Ama en nihayetinde bir spor yapıyoruz. Dünyanın sonu değil. Eğer sahanın içinde veya başka durumlarda rehavet olsa o zaman bunun üzerinde dururuz ama gerçekten oyuncular çok sağlam hazırlandılar. Bütün baskıları iyi yaptılar. Devre arasına kadar her şey çok iyiydi. İkinci yarı da aslında ciddi oynadılar. Çıkışları da çok iyiydi. Fakat onlara da söyleyecek hiçbir sözüm yok. Bu süreçler yaşanıyor. Bu süreçlerde biraz daha sağlıklı düşünmek lazım. Ayakta kalabilmek lazım. Oyuncularla beraber bu yolu yürüyeceğiz. Devam edeceğiz. En neticede bir tane müsabaka oynandı. Hepimiz üzgünüz. Taraftarlar üzüldü, biliyoruz. Şehir üzüldü. Ama 35 tane müsabaka, uzun bir maraton, üstüne koya koya gitmek zorundayız. Bundan başka düşüncemiz yok. "

Beraberliğin sebebine net bir şey söyleyemediğini aktaran Özbalta, ikinci yarı yapılan oyuncu değişikliklerine ilişkin ise, "Bugün de beş tane oyuncuyu oyuna attık. İstediğimiz noktada oyunu bitirebilmeyi başarabilmeliyiz aslında. Biz de bugün buna muvaffak olamadık. İşin özeti bu." diye konuştu.

Atko Grup Pendikspor cephesi

Atko Grup Pendikspor Yardımcı Antrenörü Metin İlhan ise "3-0 geriye düşmemize rağmen yaptığımız 3 değişiklik içeriyi biraz daha düzeltti. Önde oynamaya başladık. Rakip de biraz arkaya yaslanınca 3 golü bulduk. Farklı bir şey oldu. Yazla kış gibi bir şey oldu. Erzurum'da atmosfer çok farklı. Hava çok farklı. Buradan alınan 1 puan gerçekten iyi. Buradan kaybetmeden dönmek bizim için mutluluk verici. İnşallah devamı gelecek." değerlendirmesinde bulundu.