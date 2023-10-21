Erzurumspor FK - Keçiörengücü Maçının Ardından Açıklamalar

- Erzurumspor FK - Keçiörengücü maçının ardından

Cenk Özcan: "Tamamen taktik savaşı içinde geçti maç, sonunda gülen taraf olduk"

Hakan Kutlu : "Seyircimiz önünde oynadığımız maçı kazanmak istiyorduk"

ERZURUM - Trendyol 1. Lig 9. hafta karşılaşmasında Ankara Keçiörengücü deplasmanda Erzurumspor FK'yı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig 9. haftasında Erzurumspor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlu Cenk Özcan, konuşmasının başında Filistin'de yaşanan zulmü lanetlediğini ifade ederek, "Futbol nasıl konuşulur bilmiyorum. Şu anda binlerce, milyonlarca insan bombaların altında. Futbolla ilgili ne konuşabiliriz? Hiç düşünemiyorum dahi. Filistin'deki zulmü lanetliyoruz" dedi. Özcan, müsabakayla ilgili değerlendirmesinde ise "Maça geldiğimizde gerçekten iki takımı tebrik etmemiz lazım. Tamamen taktik savaşı içinde geçti maç. Erzurum beşe beş oyunda ligde en iyi oynayan takımlardan bir tanesi. Gerçekten haklı bir özveriyle çalışıyorlar. Tebrik etmek lazım. Taç organizasyonları olan önemli bir takım hafta boyunca bunların hepsine çalıştık bu çalışmanın sonuncunda da maçı 1-0 galip getirdik. Maç bizim tarafımıza da gidebilirdi. Onların tarafına daha da farklı gidebilirdi. Maç gitti geldi. İlk yarıda kaçırılan net pozisyonlar var. İkinci yarı bizim kaçırdığımız net pozisyonlar var. Oyunun geçiş oyununa döneceğini biliyorduk. Bunun için hazırlıklarımızı yaptık. Hamlelerimizi buna göre hazırladık. ve maçın sonunda gülen taraf olduk. Ama Erzurumspor'u Erzurumspor'un seyircisini yürekten kutluyorum. Gerçekten zorlu bir mücadele veriyorlar. Herkesin onlara destek olması lazım. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

Hakan Kutlu : "İlk yarısı ve ikinci yarısı çok farklı bir maç oldu"

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu; alınan mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Kendi sahamızda seyircimiz önünde oynadığımız maçı kazanmak istiyorduk. Oyunu iki ayrı yarı gibi oynadık. İlk yarı gerçekten çok iyi şeyler yapan, çok sayıda pozisyona giren, çok farklı bir şekilde galibiyetle içeri girmesi gereken bir takım vardı, kaçırdığımız fırsatlar oldu çok fazla sayıda. İkinci yarıda oyuna rakibi ortak ettik, rakibimizin de girmiş olduğu birkaç gol pozisyonu vardı, bunun yanında bizim de gol girişimlerimiz vardı. İlk yarısı ve ikinci yarısı çok farklı bir maç oldu. Dediğim gibi ilk yarı golü bulmuş olsak rahat gibi gözüken bir maçtı bizim adımıza. Ama gol kaçırdıkça rakibin direnci arttı ve ikinci yarıya biraz önce söylediğim gibi oyuna ortak oldular, kazandılar. Tebrik ediyoruz rakibimizi. Bir tane yüzde yüz gol pozisyonumuz var. Penaltı pozisyonumuz var, penaltı pozisyonunda yine Var'a giden ve lehimize dönmeyen bir pozisyon oldu. Zaten VAR'a gidince bizim lehimize hiçbir şekilde döndüğünü görmedim. Artık nasıl bakıyorlar, nasıl inceliyorlar, hani penaltıyı vermedikleri gibi bir de orada bizim stoperimiz Mustafa Yumlu sarı kart görüyor yediğimiz gol öncesinde de sarı kartı olduğu için adama müdahale edemeyip döndürüyor. Yani oyunun gidişatını çok etkiliyorlar. Tamam penaltıyı vermedin bari sarı kartla cezalandırma oyuncumuzu. Yediğimiz golde sarı kart olduğu için, kaptan adamı döndürmek zorunda kaldı. Aynı zamanda önümüzdeki maça da etki ediyorlar. Dört sarı kart oldu. Ben orta hakemlere çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü anlık olaylar gördüğünü çalmak zorunda. Göremeyebiliyorlar. Kötü maç yönetmesine rağmen ben maçın hakemlerine hiçbir şekilde şey bulunmuyorum. Ama hakemleri çok fazla etkiledi. Söylediğim gibi daha Var'a giden pozisyonun bizim lehimize sonuçlanması gerekirken hiçbir pozisyonun lehimize sonuçlanmadığını gördüm. Yani oyuncularım ayaklarına sağlık. Olacak böyle kazalar. Önemli olan ilk yarı ki oyunun üzerine biraz daha koyup bunu doksan dakikaya yaymak. Ben inanıyorum yapacağız. Bu maçın telafisini Tuzla maçında kazanıp döneceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.